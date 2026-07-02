Premierul interimar Ilie Bolojan susține că nu a avut nicio relație cu reprezentanții Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă din Bihor, organizație vizată de ancheta DIICOT privind presupusa exploatare a unor persoane vulnerabile. Declarația vine la o zi după primele rețineri din dosarul Pașca.

Șeful Executivului a explicat că nu a interacționat cu reprezentanții asociației și că nu a avut atribuții în supravegherea activității acesteia.

„Nu am nicio legătură cu acest caz, nu am avut interacţiuni cu reprezentanţii acestei asociaţii, nu i-am vizitat niciodată. (…) Nu am avut tangenţe, nu am avut competenţe de reglementare asupra acestei situaţii. Cei care pot inspecta toate aşezămintele sociale sunt cei de la agenţiile judeţene de inspecţie socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de preşedinte de Consiliu Judeţean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociaţie”, a arătat Bolojan.

Premierul a explicat și că Direcția de Asistență Socială din Primăria Oradea acordă anual premii unor organizații neguvernamentale pentru activități de responsabilitate socială.

„În anii mei de primărie, nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind, în general, centrat pe muncă şi mai puţin pe partea de activităţi de reprezentare, deci nu am cunoştinţă legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcţia de Asistenţă Socială le-a premiat”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a anunțat că Guvernul pregătește acordarea unui sprijin financiar pentru persoanele relocate, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a făcut o propunere legată de alocarea unor sume de sprijin pentru aceşti oameni şi înţeleg că, în baza analizării formulei legale care poate fi asigurată, Ministerul Dezvoltării va încheia documentaţia până la finalul acestei săptămâni, în aşa fel încât săptămâna viitoare, la început, să fie posibilă aprobarea unei hotărâri de guvern care vine să confirme propunerea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă”, a afirmat acesta.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce procurorii DIICOT au dispus, miercuri, reținerea a șase persoane și plasarea sub control judiciar a altor cinci în dosarul care îl vizează pe Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă din Bihor.

Potrivit Poliției Române, activitatea asociației ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 13.048.000 de lei.

Anchetatorii susțin că, începând din anul 2020, Viorel Pașca și membri ai familiei sale ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, sprijinită ulterior de alte șapte persoane, cu scopul obținerii unor beneficii financiare prin exploatarea persoanelor vulnerabile.

Conform anchetei, sub aparența furnizării de servicii sociale, medicale și de îngrijire, desfășurate prin intermediul unei asociații cu profil umanitar și caritabil, membrii grupării ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de aceste servicii. În acest mod, ar fi obținut sume importante provenite din donații, sponsorizări, contribuții, pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare și alte drepturi financiare cuvenite beneficiarilor.