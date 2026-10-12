Politica

Bolojan a pretrecut la Festivall în compania a două femei și a șefului Cancelariei

Bolojan a pretrecut la Festivall în compania a două femei și a șefului CancelarieiIlie Bolojan. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Premierul demis Ilie Bolojan a petrecut seara de duminică, 11 octombrie, în centrul orașului Oradea, unde a fost văzut alături de partenera sa, Ioana Fâșie, de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și de șeful Cancelariei sale, Mihai Jurca. Cei patru au fost surprinși la o masă, în timpul ultimei seri a festivalului Festifall, organizat cu ocazia Zilei Orașului Oradea, sărbătorită anual pe 12 octombrie.

Îmbrăcat lejer și purtând o șapcă, Ilie Bolojan a apărut în imaginile publicate de Gândul în centrul orașului, unde localnicii participau la ultimele activități ale evenimentului.

Festifall, trei zile de concerte în Oradea

Bolojan, Gheorghiu

Sursa foto: gândul.ro

Festivalul s-a desfășurat în perioada 9-11 octombrie, iar programul a inclus concerte susținute de artiști români și străini. Pe scenele evenimentului au urcat Alexandra Căpitănescu, Bosquito, Horia Brenciu, Mira, Smiley și Andra. Printre artiștii invitați s-a numărat și muzicianul israelian Asaf Avidan, care a primit cetățenia română în urmă cu o lună.

Cât a costat organizarea festivalului

Pentru ediția din 2026 a Festifall, Primăria Oradea a alocat 2,13 milioane de lei din bugetul local. La această sumă s-au adăugat sponsorizări de 346.000 de lei, atrase de Visit Oradea, entitate care a primit în acest an peste 15 milioane de lei de la Consiliul Local.

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Festivalul este organizat de Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), care funcționează sub denumirea Visit Oradea și este finanțată în principal din bugetul local.

Alexandru Chira, directorul general Visit Oradea, a descris ediția din acest an drept cea mai complexă de până acum, prin numărul scenelor, diversitatea activităților și resursele alocate.

„Este cea mai complexă ediție de până acum, cu cele mai multe scene. Este cel mai amplu program pe care l-am construit și, totodată, cea mai mare alocare bugetară pentru Oradea Festifall. Au lucrat, în diferite etape, aproximativ opt-nouă persoane, iar pregătirile pentru artiști au început încă din luna martie”, a declarat Alexandru Chira.

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