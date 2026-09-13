Toamna aduce pe tarabele din piețe ardei kapia și gogoșari cărnoși, perfecți pentru a pregăti condimente naturale. Boiaua de ardei preparată în casă are o aromă incomparabilă cu cea din comerț, o culoare roșie vibrantă și garantează lipsa aditivilor sau a coloranților artificiali. Procesul este simplu, însă necesită puțină răbdare pentru ca rezultatul final să fie perfect.

Pentru o boia dulce de calitate, cele mai potrivite soiuri sunt ardeii kapia, gogoșarii sau ardeii roșii lungi, bine copți și sănătoși. Dacă preferi varianta iute, poți adăuga și câțiva ardei iuți roșii în amestec.

Spală bine ardeii și șterge-i cu un prosop curat pentru a elimina orice urmă de umezeală. Taie-le cotoarele, îndepărtează semințele și nervurile albe, deoarece acestea pot da un gust amar. Pentru a grăbi procesul de uscare, taie pulpa ardeilor în fâșii subțiri sau în cuburi mici și egale.

Uscarea este cea mai importantă etapă din întregul proces. Se poate realiza în trei moduri, în funcție de resursele disponibile. Metoda tradițională presupune înșirarea bucăților de ardei pe o ață grosuță și suspendarea lor într-un loc aerisit, uscat și umbrit. Această variantă durează câteva săptămâni.

Uscarea la deshidrator este cea mai rapidă și sigură opțiune. Fâșiile de ardei se așază pe tăvi fără să se suprapună și se usucă la o temperatură de aproximativ cincizeci de grade Celsius timp de opt până la doisprezece ore.

Uscarea în cuptorul aragazului este la îndemâna oricui. Așază bucățile de ardei pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și setează cuptorul la cea mai mică temperatură, lăsând ușa ușor întredeschisă pentru a permite evacuarea aburului. Ardeii sunt gata când devin casanți și se rup ușor între degete.

După ce s-au răcit complet, bucățile uscate de ardei se pun într-o rășniță de cafea sau într-un robot de bucătărie puternic. Măcinarea se face în impulsuri scurte până când obții o pulbere fină. Pentru o textură impecabilă, trece boiaua obținută printr-o sită fină, iar bucățile mai mari rămase pot fi măcinate din nou.

Depozitarea corectă prelungește durata de viață a condimentului. Pune boiaua de casă în borcane de sticlă curat spălate, uscate și închise etanș. Păstrează-le într-un loc răcoros, întunecat și ferit de umezeală. Respectând acești pași, te vei bucura de o boia aromată și intensă pe tot parcursul anului.