Biserica Sfântul Mucenic Teodor Tiron

Republica Moldova. Biserica cu hramul Sfântul Marele Mucenic Teodor Tiron din Chişinău, cunoscută în popor ca Biserica Ciuflea, este unicală datorită mai multor evenimente care au marcat-o de-a lungul anilor.

De la porţile acestei biserici, în 1903, a pornit primul pogrom evreiesc, soldat cu sute de victime. Această biserică este singura biserică din Chişinău, în care au fost oficiate liturghii în perioada sovietică, când toate celelalte biserici au fost închise de comunişti.

Tot aici, chiar în centrul Chişinăului, se află singura mănăstire din Capitală. Biserica Ciuflea este singura din Republica Moldova care a fost vizitată de preşedintele rus Vladimir Putin.

Până în prezent, pe lânga catedrala mănăstirii, a fost finalizată construcția blocului social-administrativ al mănăstirii, care cuprinde: biserica de iarnă "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil"; chiliile pentru călugărițe și ascultătoare; Muzeul de Artă Bisericească; bucătăria; trapeza; veșmântăria; prescurăria și celelalte încăperi necesare vieții și activității monahicești.

În anul 2002, obştea monahală deja constituită, s-a adresat către Î.P.S. Vlafimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove cu rugămintea de a înfiinţa la fosta Catedrală „Sf. M. Mc. Teodor Tiron ” din Chişinău prima Mănăstire Ortodoxă din capitala Republicii Moldova.

Nu există prea multe date despre cum a fost construită această biserică. Se ştie că construcţia catedralei a fost începută în anul 1854 şi încheiată în anul 1858. Lăcașul a fost ridicat de frații negustori de orgine aromână, Teodor şi Anastasie Ciufli, pe atunci la periferia Chişinăului, în fosta mahala Mălina Mică. Ctitorii sunt înmormântați în partea de sud a bisericii.

Cei doi fraţi s-au mutat, în 1821, din Macedonia în Basarabia. Teodor, grav bolnav, își dorea să ridice o biserică. După moartea lui, în 1854, Anastase i-a împlinit dorința. Construcția a fost aprobată în același an, iar biserica a fost sfințită la 6 iunie 1858.

Anastasie Ciufli a lăsat toată moştenirea sa pentru instruirea copiilor orfani, pentru ţăranii de pe moşia sa, ca să-şi achite birurile, tratarea bolnavilor săraci, înzestrarea mireselor nevoiaşe şi pentru întemeierea şcolilor. Mulţi studenţi din Chişinău au beneficiat de burse, acordate din averea lui, printre aceştia fiind medicul Toma Ciorbă şi avocatul Andrei Gheorghiu.

La început biserica avea forma unei nave, cu o turlă şi un pridvor. Pe parcursul anilor biserica a devenit neîncăpătoare. Construcţia a fost modificată de mai multe ori, ultima, cea actuală, datând din 1891. Astfel, a fost înălţată clopotniţa, iar vechiul prestol şi altarul au fost strămutate în partea de est a construcţiei. Deasupra vechiului pridvor au fost construite două turle înalte. Pe acoperişul navei centrale au fost amplasate şase turle mai mici.

Mănăstirea Ciuflea reprezintă un templu din piatră albă, cu nouă cupole au­rite. Catedrala este construită în stil ruso-bizantin, fiind recunoscută în special pentru pereții de culoare albastră-cerească și cele nouă cupole aurite.

Edificiul a fost proiectat de arhitectul Luca Zaușchevici. Descendentul unnei familii de preoţi, Zauşchevici este şi absolvent al seminarului teologic din Kiev. A venit din Odesa la Chişinău, ajungând la 32 de ani arhitectul principal al oraşului. Cea mai cunoscută creaţie a sa din Capitală este Arcul de triumf.

Un eveniment tragic, legat de Primul Pogrom Evreiesc din Chișinău, este, de asemenea, asociat cu acest lăcaș sfânt. Pogromul a început în ziua de Paște, 6 aprilie 1903, în fața Catedralei Ciuflea, unde se aflau magazine și ateliere evreiești.

Pogromul a durat trei zile: 6, 7 și 8 aprilie 1903. Conform calendarului evreiesc, prima zi corespundea ultimei zile de Pesach (Paște), numită „Acharon shel Pesach”.

Pogromul de la Chișinău a atras atenția lumii evreiești, a Rusiei și a întregii lumi civilizate datorită unui element nou: uciderea oamenilor. Anterior, în pogromurile din 1881-1882 din sudul Rusiei, elementul definitoriu fusese jaful.

De data aceasta, însă, a existat crima - un tip de crimă care nu mai avusese loc în pogromuri de aproximativ 250 de ani. În timpul pogromului de la Chișinău, 51 de persoane au fost ucise, inclusiv 49 de evrei (24 de femei și copii), peste 300 au fost rănite (75 dintre ele grav), iar aproximativ 800 de case și magazine evreiești au fost distruse, avariate sau jefuite.

Este cunoscut faptul că organizatorul spiritual al pogromului evreiesc a fost Pavel Cruşevan. Deşi avea rădăcini româneşti, era un naţionalist rus înrăit. Acesta a dondat la Chişinău ziarul de expresie rusă Bessarabeţ, a fost agent al serviciilor secrete de la Sankt Petersburg. Iar la organizarea pogromui a fost susţinut de guvernatorul Basarabiei şi şeful Poliţiei din Rusia ţaristă.

Biserica Sfantul Teodor Tiron a fost o biserică parohială obişuită până la începutul anilor 60' ai secolului al XX-lea, când aceasta a primit statutul actual, după închiderea catedralei metropolitane Naşterea Domnului.

În anul 1962 biserica „Sf. M. Mc. Teodor Tiron" a devenit Catedrală Episcopală, paroh fiind numit protoiereul Valentin Dumbravă. După decesul lui, în anul 1968, paroh devine protoie­reul Gheorghe Mușcinschi.

Faptul că biserica a fost lăsată să funcţioneze în perioada respectivă, când toate bisericile erau închise şi transformate de comunişti în depozite, săli de sport sau dans, a fost o minune.

O altă minune a fost că lăcaşul de cult a fost reparat, lucru considerat imposibil în perioada respectivă.În anul 1962 s-au început lucrările de reparație capitală a Catedralei, inițiatori fiind epitropii bisericești: Gordei Cotlearenco și Alexandru Gurschi.

Restaurarea pic­turii murale deteriorate a efectuat-o pictorul A.I. Burbela. Pictura a fost executată în stil Vasnețov.