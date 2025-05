Bibi Netanyahu și Viktor Orban, mesaje de apreciere pentru George Simion

Bibi și Viktor, de partea lui Simion. Într-un context electoral tensionat, George Simion primește mesaje de apreciere din partea unor lideri politici importanți pe scena internațională.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și omologul său maghiar, Viktor Orban, au transmis ieri, prin declarații directe sau intermediare, semnale de deschidere față de liderul AUR, aflat în turul decisiv al alegerilor prezidențiale. O strategie a lui George Simion prin care se încearcă înlăturarea ideii că victoria sa este un pericol pentru politica externă a României.

Herman Berkovits, medicul personal al lui Netanyahu și un apropiat al premierului israelian, a oferit pentru cotidianul Adevărul detalii despre o conversație recentă avută cu Netanyahu, în care s-a discutat explicit despre alegerile din România. „Am vorbit cu dl Netanyahu despre alegeri, despre domnii care au câștigat și despre ceea ce s-a spus în campanie. I-am transmis reacțiile din România, inclusiv cele legate de posibila sa vizită. George Simion a transmis un mesaj de deschidere și primire, lucru pe care premierul israelian l-a apreciat”, a spus Berkovits. Acesta a subliniat că Israelul nu se implică în alegerile din România, dar legăturile bilaterale rămân o prioritate.

„Am discutat cu premierul israelian Benjamin Nentanyahu despre alegerile din România, despre care tot timpul îi transmit cum decurg. Am stat de vorba în seara asta, a avut timp, e un om foarte ocupat, şi i-am povestit exact cum au avut loc alegerile, domnii care au câștigat alegerile, cum au decurs, diferența, tot ce s-a întâmplat în România, fiindcă dl Netanyahu știe cât de importante sunt pentru mine aceste legături si totdeauna mă sprijină. I-am povestit și de discuția ce a avut loc între cei doi domni, i-am povestit cǎ un domn a zis cǎ dacǎ vine dl Netanyahu în România va fi închis sau nu i se va da voie sǎ vinǎ în România şi celălat domn, dl Simon, a zis ca îl va primi cu bucurie.

Asta am înțeles şi eu, am primit multe mesaje, am mulți prieteni acolo, i-am trimis dlui Netanyahu. Mi-a zis sa transmit mesajul lui: el, Israelul şi susținătorii lui, care sunt foarte mulți, sunt mulțumiți de mesajul public pe care domnul George Simion l-a transmis în legătură cu probabilitatea vizitei premierului Netanyahu în România. Eu vreau sa precizez cǎ Israelul şi nici dl Netanyahu nu se implicǎ în aceste alegeri din România. Speram cǎ cine va câștiga mesajul în România, legăturile dintre Israel vor continua ca şi pânǎ acum, legături colosale şi foarte bune”, a spus Herman Berkovits