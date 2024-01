Viktor Orban se revoltă împotriva „șantajului de la Bruxelles”. Interesele europenilor ar trebui să fie deasupra Ucrainei

Într-un interviu recent acordat săptămânalului francez Le Point, premierul ungar Viktor Orban și-a exprimat preocupările legate de integrarea Ucrainei în Europa. Subliniind că aceasta reprezintă o problemă semnificativă pentru continent chiar și în absența războiului. Orban a atras atenția asupra recentelor proteste ale fermierilor din întreaga Europă. Atribuindu-le parțial provocărilor venite din zona agriculturii din Ucraina. Inclusiv creșterea costurilor de producție, reglementările de mediu și concurența din partea produselor agricole ucrainene, cum ar fi cerealele și puii.

Orban a subliniat necesitatea prudenței, afirmând că legături mai strânse cu Ucraina, o țară mare, ar putea avea un „impact dezastruos”. Asupra economiilor europene, în special în agricultură. El a îndemnat Comisia Europeană să prioritizeze interesele europene în fața celor ale Ucrainei. În special în ceea ce privește sectorul agricol.

Ca singurul lider al UE care menține relații strânse cu Kremlinul după invazia Rusiei în Ucraina, poziția lui Orban a fost distinctă în cadrul UE. În decembrie, el s-a abținut de la votul pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina și a blocat un pachet semnificativ de ajutor al UE pentru Kiev. Acest veto este setat să fie un subiect la summitul liderilor UE de la Bruxelles.

Premierul ungar a propus o revizuire anuală a oricăror decizii privind ajutorul UE pentru Ucraina. Premierul se simte izolat în cadrul UE, deoarece celelalte state membre favorizează o soluție militară pentru conflict.

Orban a criticat UE pentru că ar fi luat în considerare țintirea vulnerabilităților economice ale Ungariei. Mai ales dacă aceasta continuă să blocheze ajutorul pentru Kiev. El a făcut referire la un document care ar schița această strategie ca fiind un „manual de șantaj”,. O atitudine ce reflectă dezacordurile sale frecvente cu Bruxellesul pe diverse probleme sensibile. Inclusiv libertatea academică, drepturile LGBTQ și protecția solicitanților de azil.

Financial Times a scris în weekend că Bruxellesul „a conturat o strategie pentru a viza explicit punctele slabe economice ale Ungariei… dacă Budapesta refuză să ridice veto-ul său împotriva ajutorului pentru Kiev”, citând un document elaborat de oficialii UE. „Este un fel de manual de șantaj. Nu am nicio îndoială asupra autenticității acestui document. Cunoscând Bruxellesul, sunt capabili de asta,” a spus Orban, care are frecvente neînțelegeri cu Bruxellesul.