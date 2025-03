Sport Becali despre Olympique Lyon: Sunt mai buni ca noi, dar nu extraordinari







Gigi Becali, nu a fost impresionat de Olympique Lyon, cu care FCSB a jucat în prima manșă a optimilor Europa League. La finalul meciului încheiat cu 3-1 pentru echipa din Hexagon, Patronul FCSB a făcut declarații.

Gigi Becali nu a fost impresionat de Olimpique Lyon

Latifundiarul din Pipera nu a fost impresionat de echipa din Hexagon, afirmând că aceștia au fost doar mai eficienți în fața porții. Deși îi consideră superiori roș-albaștrilor, nu îi consideră extraordinari și nu îi plasează deasupra echipei PAOK, pe care FCSB a eliminat-o în play-off.

Cu toate acestea, el percepe eliminarea ca un semnal clar pentru a se concentra pe campionat, evitând riscul de a pierde energie în competițiile europene.

Mihai Popescu considerat vinovat de Gigi Becali

A identificat și un vinovat: Mihai Popescu, pe care îl consideră responsabil pentru primele două goluri ale echipei lui Paulo Fonseca. De asemenea, l-a criticat și pe Baba Alhassan, pe care îl numește „fricos”, dar și pe Malcom Edjouma, acuzându-l că pierde mingea mult prea des.

„Mai buni ca noi sunt, dar nu extraordinar de buni. Noi o puteam învinge. PAOK mi s-a părut mai spectaculoasă. Au dat un gol aiurea. Dacă era Crețu acolo, nu marcau. Popescu a greșit acolo, tot el și la al doilea, apoi au mai dat unul pe contraatac. Dacă aveam puțin noroc, marcam noi și aia era”, afirmă Becali.

Lyon a marcat trei goluri din trei ocazii

Lyon a avut trei ocazii și au marcat de trei ori, în timp ce noi am avut patru șanse și am reușit să înscriem doar o dată.

„Ar fi fost mai inspirat să începem meciul cu Vlad Chiricheș în primul 11. Dacă s-ar fi terminat 2-2, nu ar fi fost un rezultat favorabil. Acasă, joci în fața suporterilor, așa că trebuie să folosești cea mai bună echipă. Dacă scorul ar fi fost 2-1, am fi mers acolo cu gândul că ne putem califica. Lyon nu este o echipă deosebit de puternică! Dacă rămânea 2-1, am fi avut în minte ideea calificării”, a afirmat patronul roș-albaștrilor la DigiSport Special.

Gigi Becali: Dacă ne calificam, la revedere play-off

Gigi Becali consideră că o echipă puternică are mai multe oportunități și este mai periculoasă. El consideră că dacă scorul ar fi fost 2-1 sau 2-2, am fi jucat cu prima echipă la Lyon și am fi riscat să pierdem campionatul.

Rezultatul de 3-1 oferă o direcție clară, concentrarea pe play-offul cu Dinamo sau Rapid.

„Dacă ne calificam, la revedere play-off! Nu mai aveai energie să câștigi campionatul. Baba nu are forță să joace în față, îi e frică. Edjouma are calitate bună, însă e ca vaca care dă cu piciorul la găleata cu lapte, degeaba are calitatea pe care o are, pasează numai la adversar, mai ales cu un asemenea adversar. Nu ai voie să pierzi mingea!”, spunea Becali