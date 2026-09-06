Politica

Băsescu vede România în pragul falimentului: „Bolojan are impresia că este genial”

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Băsescu vede România în pragul falimentului: „Bolojan are impresia că este genial”Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din cuprinsul articolului

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că politica Guvernului condus de Ilie Bolojan și măsurile adoptate pentru ieșirea din criza bugetară au fost dezastruoase. Băsescu a susținut că majorarea taxelor reprezintă o greșeală și a afirmat că România ar trebui să reducă mai întâi cheltuielile statului și sporurile acordate bugetarilor.

Fostul președinte a mai spus că România se află într-o situație economică dificilă și a criticat modul în care Guvernul abordează redresarea bugetară.

„România a fost devalizată de sporurile bugetarilor. Ar trebui să fie tăiate toate. Cred că ne pregătim să scriem faliment. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar Bolojan a greșit fundamental politica de ieșire din criză mărind taxele”, a declarat Traian Băsescu.

Ce reproșează Traian Băsescu Guvernului

Fostul șef al statului a susținut că reducerea cheltuielilor statului ar fi trebuit să reprezinte principala direcție a politicii de redresare bugetară, în locul majorării taxelor.

„Problema trebuia ținută în varianta fără taxe suplimentare și, ușor, ușor, reducerea cheltuielilor statului”, a spus Băsescu.

El a criticat și lipsa, în opinia sa, a unor măsuri mai ferme privind sporurile acordate angajaților din sectorul bugetar.

„Ce a făcut Bolojan este o crimă împotriva redresării. Din lașitate nu a avut curaj să spună: v-am tăiat sporurile, au pus taxe pentru sectorul privat pentru că este singurul care poate să ne salveze”, a afirmat fostul președinte.

„Bolojan crede că este genial”

Traian Băsescu a vorbit și despre necesitatea formării unui guvern și a criticat ideea unui executiv format din tehnocrați.

„Ideea este că avem nevoie de un guvern acum”, a declarat Băsescu. El a făcut referire la poziția PSD privind dificultățile legate de trecerea unui nou guvern și la propunerea lui Ilie Bolojan privind un guvern de tehnocrați.

„După ce a spus PSD că ne chinuim să putem să trecem un guvern, a venit Bolojan și a spus că vrea un guvern de tehnocrați. A pus tamponul care să facă imposibilă o soluție politică”, a susținut fostul președinte.

În continuare, Băsescu a criticat abordarea premierului interimar în privința formării noului executiv.

„Aici greșește foarte tare pentru că el are impresia că el este genial”, a mai spus Traian Băsescu la România TV.

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