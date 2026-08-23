Fostul președinte Traian Băsescu i-a cerut liderului PNL și premierului interimar Ilie Bolojan să refacă alianța de guvernare, în contextul blocajului politic privind formarea noului Guvern. Băsescu a susținut că Bolojan trebuie să pună interesele țării înaintea propriilor orgolii și a criticat experiența acestuia în gestionarea economiei naționale.

Traian Băsescu consideră că Ilie Bolojan ar trebui să facă demersuri pentru refacerea coaliției de guvernare, chiar dacă aceasta ar funcționa doar pentru o perioadă limitată.

Fostul președinte a afirmat că liderul PNL trebuie să înțeleagă faptul că „țara e mai importantă decât orgoliul și interesele lui” și să încerce să refacă alianța politică destrămată, „măcar pentru câteva luni”.

Întrebat despre caracterizarea lui Ilie Bolojan drept un om încăpățânat, Băsescu a nuanțat și a criticat, în schimb, experiența acestuia în domeniul economic.

„N-aș spune încăpățânat, dar nu e pregătit pentru a gestiona economia unei țări. Dacă ești la Oradea, dai cu biciul, faci pod, tunel, dar el nu are experiența și priceperea necesară pentru un premier”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a criticat și partidele implicate în negocierile politice, dar și pozițiile președintelui Nicușor Dan.

„Constituția nu există pentru ei, din 2024 aceste două partide lucrează în afara Constituției și nimeni nu le atrage atenția, inclusiv solicitările președintelui să vină cu candidat care are voturile e împotriva Constituției, nimeni nu e obligat să-ți spună cum va vota”, a mai spus Băsescu.

În opinia sa, abordarea actuală a negocierilor politice este greșită, iar condițiile formulate în procesul de formare a Guvernului îngreunează găsirea unei soluții.

Săptămâna trecută, Traian Băsescu l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru modul în care a gestionat negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

„Eu cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea ANI, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. A dat directive, a spus: asta e linia mea roșie, lucru cu care nu avea nicio treabă și asta trebuie să se întâmple.

Deci, practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Ce treabă avea el să se bage în legea salarizării? Ce treabă avea el să spună, veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată. De unde, constituțional, poți să ai tu garanții, sub semnătură sau în ce formă, că un deputat, un senator va vota un guvern sau nu? Este o aberație. Vezi dacă ai voturile, numai în urma votului parlamentarilor. Deci a introdus tot timpul niște condiții care au făcut imposibilă găsirea unei soluții”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a susținut că această abordare nu ar fi întâmplătoare.

„Părerea mea este că nu o face întâmplător, ci i se pare că așa este important și băgat în seamă, numai că scufundă țara”, a afirmat Băsescu.

În ceea ce privește posibilitatea ca UDMR să fie necesar pentru obținerea voturilor în Parlament, Băsescu a spus că formațiunea nu ar trebui să fie cea care blochează formarea unui nou Guvern.

„În ultimă instanță, dacă va fi nevoie de voturile UDMR-ului pentru a se instala un guvern la Victoria, cred că UDMR-ul nu va face un blocaj. Va negocia, va obține ce va obține și nu va bloca lucrurile”, a declarat fostul președinte.

Băsescu a susținut însă că președintele nu poate cere în avans garanții că un Guvern va primi voturile necesare în Parlament.

„Dacă însă președintele continuă cu teoria demonstrați-mi întâi majoritatea, nimeni nu are cum să-i garanteze că un guvern trece sau nu trece. Dacă nu trece, poate de exemplu să mai numească încă un premier și încă unul și încă unul și dacă ajunge la concluzia că nu se poate, poate ajungem la alegeri anticipate, dar nu mai poate introduce blocaje”, a subliniat Băsescu.

Traian Băsescu a susținut că președintele a contribuit la blocaj și în cazul legii salarizării. „Președintele a introdus cele mai consistente blocaje, cum a introdus și blocajul pe legea salarizării”, a afirmat Băsescu.

El a făcut referire la declarația potrivit căreia legea nu ar fi promulgată în cazul reducerii unor salarii.

„A spus că dacă scade un salariu, nu promulg legea. Și atunci a eliberat de la toți liderii politici din griji. Scad salarii, deci o rezolvă președintele. Au răsuflat ușurați că nu-i răspunderea la ei și a luat-o președintele”, a mai declarat Traian Băsescu.