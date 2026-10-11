Un bărbat din București a fost imobilizat de polițiști după ce a refuzat să iasă din apartamentul în care se baricadase și a atacat cu un cuțit un polițist din echipa de asalt.

Pentru a-l opri, oamenii legii au folosit muniție neletală, iar bărbatul a suferit leziuni în zona abdomenului. Acesta a fost transportat la spital, iar după externare urmează să fie internat într-o unitate medicală de specialitate.

Intervenția a avut loc sâmbătă, la o adresă din Sectorul 3 al Capitalei, după ce o femeie a sesizat autoritățile că soțul său îi spusese că vrea să își facă rău. Familia se temea pentru siguranța bărbatului și a cerut ajutorul polițiștilor.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 13, împreună cu reprezentanți ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei. Având în vedere situația, au fost mobilizați un negociator și o echipă de asalt.

Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul se afla în interiorul apartamentului și a refuzat atât să deschidă ușa, cât și să coopereze cu forțele de ordine. Negociatorul a încercat să discute cu acesta pentru a detensiona situația și pentru a permite rezolvarea incidentului în condiții de siguranță.

Întrucât bărbatul a continuat să refuze deschiderea ușii, polițiștii au decis să pătrundă în locuință, în funcție de evoluția situației operative.

În momentul în care echipa de asalt a intrat în apartament, bărbatul a atacat cu un cuțit un polițist aflat în prima linie a dispozitivului de intervenție. Acesta a fost somat de oamenii legii, însă a continuat să fie agitat și nu a putut fi calmat.

Pentru a-l opri și a-l imobiliza în condiții de siguranță, unul dintre polițiști a folosit armamentul cu muniție neletală, de cauciuc. Bărbatul a fost rănit în zona abdomenului, după care a fost imobilizat.

Echipajul medical prezent la fața locului i-a acordat primele îngrijiri, iar ulterior acesta a fost transportat la spital pentru evaluare și tratament de specialitate. Conform informațiilor medicale comunicate de autorități, leziunile nu i-au pus viața în pericol, iar bărbatul se află în afara oricărui pericol.

După externare, el urmează să fie internat într-o unitate medicală de specialitate.

În urma atacului asupra polițistului, autoritățile au deschis un dosar penal pe numele bărbatului, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.