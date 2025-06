Social Bagaje de călătorie făcute eficient. Cinci sfaturi esențiale







Împachetarea bagajelor poate fi una dintre provocările pregătirii pentru o călătorie. Poate dura ceva timp și poate fi dificilă pentru unii. Ca un călător obișnuit, sunt adesea întrebat despre cum reușesc să împachetez rapid și ce sfaturi am. M-am gândit că am putea începe noul an cu câteva modalități de a face împachetarea mai ușoară, potrivit magicalmemoryplanners.com.

Geantă dedicată pentru produse de igienă pentru călătorie

Pregătește o geantă care să conțină toate produsele tale de igienă pe care le folosești în călătorii. Îmi place să folosesc periuța și pasta de dinți gratuite pe care le primești la o curățare la dentist. Când parfumul sau cremele mele sunt aproape terminate, le mut în geanta de călătorie și deschid un nou recipient acasă. Am duplicate ale machiajului meu, de asemenea. Folosesc și șervețele de machiaj și/sau șervețele umede pentru față, deoarece sunt ușor de transportat și nu sunt lichide.

Economisesc spațiu sărind peste șampon, balsam și săpun, deoarece majoritatea hotelurilor le au, dar păstrez o loofah în geantă, deoarece de obicei au săpun lichid la hoteluri. De asemenea, încerc să împachetez ușor. De obicei, nu sunt plecat de acasă mai mult de o săptămână, așa că nu am nevoie de tot ce folosesc acasă.

Geantă pentru rufe de luat în călătorie

Întotdeauna împachetez cel puțin o geantă pentru rufe sau un coș pliabil. Dacă călătoresc cu familia, atunci avem nevoie de câteva. Aceste genți sunt grozave din multe motive.

Funcționează bine în destinații dacă trebuie să speli o încărcătură de rufe. De obicei, îmi sortez rufele în timpul vacanței în mai multe genți și le iau acasă.

Când vine timpul să mă pregătesc să mă întorc acasă, pun toate rufele într-o sau două bagaje. Odată ce ajung acasă, acestea merg direct la spălătorie și rufele sunt deja sortate. Face desfăcerea bagajului mult mai ușoară.

Cuburi/Organizatoare pentru împachetare

Sunt obsedat de cuburile mele pentru împachetare. Sunt grozave din multe motive. În primul rând, îmi mențin bagajul organizat. Fac un cub pentru articole personale, șosete și pijamale. Un cub conține toate costumele mele de baie, cover-up-uri etc. Un alt cub are toate hainele mele de zi, hainele pentru parc etc., iar un cub este pentru hainele de cină sau de ocazie.

În al doilea rând, desfăcerea este o joacă de copii. Pur și simplu scot cuburile, le pun în sertare și am terminat. La sfârșitul călătoriei, când hainele mele sunt toate la spălătorie, comprim cuburile, le pun la loc și sunt gata pentru următoarea călătorie. În cele din urmă, cuburile de împachetare pot realmente să te ajute să împachetezi mai mult. Ele comprimă articolele, astfel încât poți împacheta mai mult în mai puțin spațiu. Uimitor!!

Am, de asemenea, un organizator pentru electronicele mele. Am suplimente ale încărcătoarelor, cablurilor și încărcătoarelor portabile. Am chiar și un încărcător suplimentar pentru ceasul meu.

Unele hoteluri nu au multe prize, așa că am și un încărcător USB cu șase porturi. Pentru călătoriile internaționale, aduc un cub mic cu adaptoare pentru prize și alte tipuri de prize. Nu uita că acesta trebuie să meargă în bagajul de mână.

Acestea sunt cuburile de împachetare pe care le am de câțiva ani. Au fost foarte durabile.

Geantă medicală de luat în călătorie

Întotdeauna am o geantă medicală pe care o pot pune în valiză. Acestea sunt duplicate ale celor pe care le am acasă, așa că sunt întotdeauna gata de plecare. Am un termometru, analgezice, decongestionante, pastile pentru tuse, antihistaminice și medicamente pentru rău de mișcare. Unele dintre ele nu le folosesc de obicei acasă, dar nu știi niciodată când ești în vacanță.

De exemplu, s-ar putea să avem nevoie de medicamente pentru rău de mișcare într-un croazieră, într-o călătorie lungă cu autobuzul sau într-o excursie cu barca.

Pe lângă medicamente, am un mic kit de prim ajutor cu bandaje de diferite dimensiuni, cremă antibiotică și hidrocortizon, pentru a numi câteva. De obicei, păstrez acest kit cu mine în geanta pentru parc, mai ales când sunt cu cei mici.

O altă parte a acestuia este crema solară și aloe sau după soare. Îmi place să am un spray, o cremă și un stick. Această geantă merge în bagajul meu în funcție de destinație, dar rămâne întotdeauna împreună și este gata de plecare.

Cântar pentru bagaje

Îmi place să am un cântar pentru bagaje. Îl păstrez cu mine când călătoresc. Este important să știi care este limita de bagaje pentru compania aeriană și să te asiguri că gențile tale sunt în limitele permise. Nu este nevoie să deschizi și să reorganizezi bagajele la ghișeul companiei aeriene. Face totul mult mai ușor când toate bagajele tale sunt în limitele de greutate.

Împachetarea poate fi cea mai puțin plăcută parte a unei vacanțe, dar cu câteva sfaturi și articolele potrivite, poți face împachetarea ușoară. Să toastăm pentru 2024 și pentru multe oportunități de a călători în acest an!