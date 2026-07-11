Lucrările pe șantierul Autostrăzii Moldovei înregistrează progrese remarcabile, în special în zona județului Bacău. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a oferit detalii de ultimă oră despre evoluția proiectului, evidențiind mobilizarea masivă a constructorului român pe sectorul cuprins între Adjud și Bacău.

Unul dintre punctele cheie ale proiectului în această perioadă este structura de mari dimensiuni din județul Bacău. Șeful CNAIR a subliniat că ritmul de execuție este unul foarte bun, echipele tehnice concentrându-și eforturile pe finalizarea elementelor de suprastructură.

„Autostrada Moldovei (A7): evoluţie bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja, judeţul Bacău (km 83+548), în lungime de 1.215 m! În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor şi la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri”, anunţă directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

În același timp, pe segmentul aflat între Adjud și Răcăciuni se execută operațiuni adiacente importante pentru siguranța și funcționalitatea drumului de mare viteză. Printre acestea se numără finalizarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale, amenajarea spațiilor destinate parcărilor și instalarea gardurilor de protecție perimetrale.

Pentru a menține acest ritm susținut, antreprenorul UMB Spedition a desfășurat o forță de muncă impresionantă pe întreaga lungime a șantierului de 47 de kilometri. Prezența utilajelor și a personalului în teren reflectă dorința de a finaliza lucrările în termenele asumate.

Pe toţi cei 47 km ai şantierului, între Adjud şi Bacău, antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.900 de muncitori şi 400 de utilaje.

Datorită acestei mobilizări, procentele de realizare fizică a proiectului au trecut de praguri critice, mare parte din traseu fiind aproape gata de asfaltare completă sau finisaje finale.

”Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 95% pe sectorul dintre Adjud şi Răcăciuni al lotului 2 şi la aproximativ 80% pe lotul 3 (Răcăciuni - Bacău)”, apreciază Pistol.

Cele două loturi aflate în prim-plan fac parte dintr-o secțiune mai amplă a autostrăzii și beneficiază de fonduri europene substanțiale pentru execuție. Investiția totală se ridică la o valoare contractuală de 4,18 miliarde lei, fără TVA, fiind vorba despre lotul 2, Domnești Târg - Răcăciuni, cu o lungime de 38,78 kilometri, și lotul 3, Răcăciuni – Bacău, care măsoară 21,52 kilometri. Ambele segmente sunt incluse în secțiunea Focșani - Bacău, iar resursele financiare sunt asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Conducerea CNAIR își menține optimismul cu privire la conectarea rapidă a Capitalei cu zona de nord-est a țării, obiectivul final fiind deschiderea traficului pe o distanță considerabilă într-un termen cât mai scurt.

„Practic, obiectivul meu este ca anul acesta să se poată circula pe 397 km de autostradă de la Bucureşti la Paşcani”, anunţă Pistol.

Configurația completă a acestui traseu care va uni regiunile istorice cuprinde sectorul din A3 de la București la Ploiești, pe o lungime de 62 de kilometri, tronsonul din A7 dintre Ploiești și Pașcani, ce însumează 319 kilometri, precum și cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău.