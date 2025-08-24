Social Autobuzele turistice revin pe străzile Capitalei. Biletele sunt valabile 24 de ore







Autobuzele turistice din București urmează să reintre în circulație la finalul sezonului estival. Potrivit anunțului oficial al Primăriei Municipiului Bucureşti, reluarea traseului este programată pentru data de 25 august. Serviciul „Bucharest City Tour”, operat cu autobuze supraetajate, va fi disponibil atât pentru turiștii care vizitează Capitala, cât și pentru locuitorii dornici să redescopere orașul.

Așadar, începând de luni, 25 august, autobuzele etajate ale liniei turistice „Bucharest City Tour” revin pe traseu, oferind atât vizitatorilor Capitalei, cât și locuitorilor posibilitatea de a explora principalele atracții turistice ale orașului într-un mod relaxant și accesibil.

Arcul de Triumf,

Piața Victoriei,

Calea Victoriei,

Palatul Parlamentului,

Piața Unirii,

Piața Romană,

Parcul Regele Mihai I,

Muzeul Satului.

Serviciul este disponibil zilnic, în intervalul orar 10:00–23:00, cu autobuze care circulă la fiecare 30 de minute. Durata unui tur complet, dus-întors, este de aproximativ 90 de minute.

Pasagerii care aleg să descopere Bucureștiul cu autobuzele turistice de tip hop on – hop off pot beneficia de bilete cu valabilitate de 24 de ore de la momentul primei validări. În acest interval, aceștia au posibilitatea de a urca și coborî ori de câte ori doresc, pentru a vizita principalele atracții ale capitalei.

Tariful pentru un bilet întreg este de 70 de lei. Copiii cu vârste între 7 și 14 ani beneficiază de un tarif redus, de 35 de lei, în timp ce accesul este gratuit pentru cei care nu au împlinit încă vârsta de 7 ani, iar programul și tarifele pot fi consultate pe platformele oficiale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov, disponibile pe site-urile bct.stb.ro și stb.ro. Linia turistică este gestionată de Societatea de Transport București (STB).

Biletele pot fi cumpărate atât din punctele de vânzare STB, cât și direct din autobuz, unde plata este posibilă exclusiv cu card bancar, prin intermediul validatoarelor instalate.

Pentru a îmbunătăți experiența turiștilor, este disponibil și un audioghid în limba română, precum și în patru limbi internaționale – engleză, franceză, italiană și germană – prin aplicația mobilă Izi Travel, se arată în comunicatul transmis de Primăria Municipiului Bucureşti