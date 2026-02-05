Economie

Aurul urcă aproape de maximele istorice pe fondul tensiunilor globale

Comentează știrea
Aurul urcă aproape de maximele istorice pe fondul tensiunilor globalelingouri de aur. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Investitorii continuă să considere aurul un refugiu sigur în perioadele de instabilitate economică și geopolitică. Această tendință s-a reflectat joi dimineață pe piețele internaționale, unde prețul aurului a crescut cu peste 1%, apropiindu-se de maximele recente. Alte metale prețioase, precum argintul, platina și paladiul, au urmat același trend ascendent, potrivit Reuters.

Aurul, un refugiu sigur

Pe plan geopolitic, cererea de aur a fost influențată de negocierile dintre Statele Unite și Iran, care se desfășoară în Oman.

Diferențele rămân însă majore: Washingtonul insistă ca discuțiile să includă programul de rachete al Iranului, în timp ce Teheranul dorește ca discuțiile să fie limitate la programul nuclear. Investitorii văd astfel aurul ca un instrument de protecție împotriva riscurilor generate de incertitudinea globală.

Aur și argint

Aur și argint. Sursa foto: Freepik

Factorul economic contribuie și el la interesul pentru aur. Datele recente ale pieței muncii din SUA arată o creștere modestă a angajărilor, de doar 22.000 în sectorul privat pentru luna ianuarie, sub așteptările analiștilor.

Posturile vacante la Hidroelectrica pot atrage penalizări de 12 milioane de euro pentru România. Procesul de selecție, reluat
Posturile vacante la Hidroelectrica pot atrage penalizări de 12 milioane de euro pentru România. Procesul de selecție, reluat
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță e cel vizat de anchetă. Comunicatl DNA - Update
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță e cel vizat de anchetă. Comunicatl DNA - Update

Această slăbire poate conduce la posibile reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală, iar investitorii se orientează către aur și alte metale prețioase, care nu produc dobândă, dar oferă stabilitate în perioadele de volatilitate financiară.

Aur

Aur. Sursa foto iStock

Dobânzile ar putea fi reduse

Tensiunile politice din SUA sporesc, de asemenea, precauția investitorilor. Președintele Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că dobânzile ar putea fi reduse, însă oficialii Trezoreriei și conducerea Fed nu au confirmat legalitatea demiterii unor guvernatori, iar Curtea Supremă examinează în prezent cererea de revocare a guvernatoarei Lisa Cook.

Pe termen mediu, analiștii estimează că banca centrală americană ar putea reduce dobânzile de cel puțin două ori în 2026, ceea ce menține aurul atractiv pentru investitori.

Argintul a urcat cu peste 2%

Și alte metale prețioase au beneficiat de acest interes: argintul a urcat cu peste 2%, iar platina și paladiul au înregistrat de asemenea creșteri, reflectând o tendință globală a investitorilor de a se îndrepta spre active sigure în fața incertitudinii economice și politice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:17 - De „Evgheni Oneghin”, „Corsarul”, „Povestirile lui Hoffmann”, „Elixirul dragostei” și „Otello”, o săptămână de contra...
11:10 - Avertisment din piața construcțiilor. Un om de afaceri critică impactul majorării taxelor locale
11:00 - Raportul privind libertatea de exprimare și cenzura în Europa nu ar fi un document oficial al Congresului SUA
10:49 - Autopsia unui „fake news” oficial. Cum cifrele Ministerului Finanțelor contrazic propria realitate
10:43 - Canonizarea celor 16 Sfinte Femei Românce. Programul slujbelor de la Catedrala Patriarhală
10:37 - Aurul urcă aproape de maximele istorice pe fondul tensiunilor globale

HAI România!

Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!

Proiecte speciale