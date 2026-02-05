Aurul urcă aproape de maximele istorice pe fondul tensiunilor globale

Investitorii continuă să considere aurul un refugiu sigur în perioadele de instabilitate economică și geopolitică. Această tendință s-a reflectat joi dimineață pe piețele internaționale, unde prețul aurului a crescut cu peste 1%, apropiindu-se de maximele recente. Alte metale prețioase, precum argintul, platina și paladiul, au urmat același trend ascendent, potrivit Reuters.

Pe plan geopolitic, cererea de aur a fost influențată de negocierile dintre Statele Unite și Iran, care se desfășoară în Oman.

Diferențele rămân însă majore: Washingtonul insistă ca discuțiile să includă programul de rachete al Iranului, în timp ce Teheranul dorește ca discuțiile să fie limitate la programul nuclear. Investitorii văd astfel aurul ca un instrument de protecție împotriva riscurilor generate de incertitudinea globală.

Factorul economic contribuie și el la interesul pentru aur. Datele recente ale pieței muncii din SUA arată o creștere modestă a angajărilor, de doar 22.000 în sectorul privat pentru luna ianuarie, sub așteptările analiștilor.

Această slăbire poate conduce la posibile reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală, iar investitorii se orientează către aur și alte metale prețioase, care nu produc dobândă, dar oferă stabilitate în perioadele de volatilitate financiară.

Tensiunile politice din SUA sporesc, de asemenea, precauția investitorilor. Președintele Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că dobânzile ar putea fi reduse, însă oficialii Trezoreriei și conducerea Fed nu au confirmat legalitatea demiterii unor guvernatori, iar Curtea Supremă examinează în prezent cererea de revocare a guvernatoarei Lisa Cook.

Pe termen mediu, analiștii estimează că banca centrală americană ar putea reduce dobânzile de cel puțin două ori în 2026, ceea ce menține aurul atractiv pentru investitori.

Și alte metale prețioase au beneficiat de acest interes: argintul a urcat cu peste 2%, iar platina și paladiul au înregistrat de asemenea creșteri, reflectând o tendință globală a investitorilor de a se îndrepta spre active sigure în fața incertitudinii economice și politice.