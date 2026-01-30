Social

Record după record. Prețul aurului a atins niveluri istorice

Comentează știrea
Record după record. Prețul aurului a atins niveluri istoricelingouri de aur. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Preţul aurului a continuat joi să atingă niveluri istorice, depăşind pentru prima dată pragul de 5.500 de dolari pe uncie, într-o creştere fulminantă care marchează noi recorduri pe pieţele internaţionale, potrivit CNBC.

Prețul aurului și al argintului au crescut

Cotaţia aurului spot a urcat cu peste 3%, atingând 5.501,18 dolari uncia, iar contractele futures pentru luna februarie s-au tranzacţionat la peste 5.568 de dolari uncia.

Și argintul a înregistrat un avans semnificativ, depășind pragul de 119 dolari uncia, după ce în 2025 crescuse cu 145%, iar numai în acest an a urcat aproape 65%. Această evoluţie a împins în sus întreaga piaţă a metalelor preţioase, de la paladiu și platină până la metalele de bază, sub influenţa tensiunilor geopolitice, a datoriilor publice în creștere și a incertitudinilor legate de dobânzi și cursuri valutare.

Aur și argint

Aur și argint. Sursa foto: Freepik

Cererea susținută din partea băncilor centrale a menținut aurul atractiv, iar perspectivele pentru relaxarea politicii monetare au amplificat interesul pentru metalul preţios în comparație cu activele cu randament scăzut, cum sunt obligaţiunile americane.

Salariile românilor în acest an. BNR avertizează asupra costurilor cu forța de muncă
Salariile românilor în acest an. BNR avertizează asupra costurilor cu forța de muncă
RO e-Factura, obligatorie pentru persoane fizice. Obligații și sancțiuni pentru contribuabili și firme
RO e-Factura, obligatorie pentru persoane fizice. Obligații și sancțiuni pentru contribuabili și firme

Argintul, la mare căutare

Argintul, pe lângă rolul său de refugiu valoric, beneficiază și de cererea industrială puternică, din sectorul panourilor solare, al electronicii și al proiectelor de electrificare, într-o piață unde oferta rămâne restrânsă.

Argint

Argint. Sursa foto iStock

„Aș spune că piețele metalelor prețioase sunt defecte, având în vedere volatilitatea nemaivăzută”, afirmă Nicky Shiels, analist la MKS PAMP, care subliniază că prețurile sunt mai mult dictate de fluxurile speculative de lichiditate decât de fundamente reale. Alți analiști notează că deprecierea dolarului — care a pierdut aproape 11% în ultimul an — amplifică mișcările prețurilor.

„Piața este ruptă”

Maximilian Tomei, de la Galena Asset Management, a declarat că evoluția aurului și argintului nu poate fi explicată doar prin cererea fizică.

„Fundamentele nu justifică o creștere de 200%. Modul în care se comportă argintul este exagerat. Piața este ruptă.” Potrivit lui, excesul global de lichiditate, rezultat din efectul de levier în piețele de acțiuni, este direcționat către aur și argint, nu din motive fundamentale, ci pentru că acest capital „trebuie să se ducă undeva”.

Dimensiunea relativ mică a piețelor pentru metale precum argintul și platina face ca intrările speculative chiar și modeste să provoace creșteri disproporționate, iar eventualele corecții ar putea fi la fel de abrupte dacă investitorii își marchează profiturile.

Unii specialiști adoptă o viziune mai moderată. Gautam Varma de la V2 Ventures nu consideră piața „defectă”, dar recunoaște că influența capitalului speculativ a devenit dominantă, generând mișcări care depășesc dinamica tradițională dintre cerere și ofertă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:33 - Salariile românilor în acest an. BNR avertizează asupra costurilor cu forța de muncă
11:28 - Decizie în favoarea lui Brad Pitt în procesul cu Angelina Jolie
11:22 - Presiune uriașă pe șefa DHS. O serie de politicieni cer plecarea lui Kristi Noem
11:10 - RO e-Factura, obligatorie pentru persoane fizice. Obligații și sancțiuni pentru contribuabili și firme
11:10 - Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
11:02 - Democrații își pierd omul de bază, care a declanșat scandalul din Minnesota. Tim Walz își încheie cariera polică

HAI România!

Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale