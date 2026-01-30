Record după record. Prețul aurului a atins niveluri istorice

Preţul aurului a continuat joi să atingă niveluri istorice, depăşind pentru prima dată pragul de 5.500 de dolari pe uncie, într-o creştere fulminantă care marchează noi recorduri pe pieţele internaţionale, potrivit CNBC.

Cotaţia aurului spot a urcat cu peste 3%, atingând 5.501,18 dolari uncia, iar contractele futures pentru luna februarie s-au tranzacţionat la peste 5.568 de dolari uncia.

Și argintul a înregistrat un avans semnificativ, depășind pragul de 119 dolari uncia, după ce în 2025 crescuse cu 145%, iar numai în acest an a urcat aproape 65%. Această evoluţie a împins în sus întreaga piaţă a metalelor preţioase, de la paladiu și platină până la metalele de bază, sub influenţa tensiunilor geopolitice, a datoriilor publice în creștere și a incertitudinilor legate de dobânzi și cursuri valutare.

Cererea susținută din partea băncilor centrale a menținut aurul atractiv, iar perspectivele pentru relaxarea politicii monetare au amplificat interesul pentru metalul preţios în comparație cu activele cu randament scăzut, cum sunt obligaţiunile americane.

Argintul, pe lângă rolul său de refugiu valoric, beneficiază și de cererea industrială puternică, din sectorul panourilor solare, al electronicii și al proiectelor de electrificare, într-o piață unde oferta rămâne restrânsă.

„Aș spune că piețele metalelor prețioase sunt defecte, având în vedere volatilitatea nemaivăzută”, afirmă Nicky Shiels, analist la MKS PAMP, care subliniază că prețurile sunt mai mult dictate de fluxurile speculative de lichiditate decât de fundamente reale. Alți analiști notează că deprecierea dolarului — care a pierdut aproape 11% în ultimul an — amplifică mișcările prețurilor.

Maximilian Tomei, de la Galena Asset Management, a declarat că evoluția aurului și argintului nu poate fi explicată doar prin cererea fizică.

„Fundamentele nu justifică o creștere de 200%. Modul în care se comportă argintul este exagerat. Piața este ruptă.” Potrivit lui, excesul global de lichiditate, rezultat din efectul de levier în piețele de acțiuni, este direcționat către aur și argint, nu din motive fundamentale, ci pentru că acest capital „trebuie să se ducă undeva”.

Dimensiunea relativ mică a piețelor pentru metale precum argintul și platina face ca intrările speculative chiar și modeste să provoace creșteri disproporționate, iar eventualele corecții ar putea fi la fel de abrupte dacă investitorii își marchează profiturile.

Unii specialiști adoptă o viziune mai moderată. Gautam Varma de la V2 Ventures nu consideră piața „defectă”, dar recunoaște că influența capitalului speculativ a devenit dominantă, generând mișcări care depășesc dinamica tradițională dintre cerere și ofertă.