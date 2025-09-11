Monden Atenție la trădări. Două zodii au parte de încercări grele







Astrologii transmit un avertisment serios pentru perioada următoare: două zodii se pot confrunta cu situații dificile, marcate de posibile trădări din partea unor persoane apropiate, datorită lui Mercur retrograd.

Potrivit previziunilor astrale, influențele planetare creează un climat tensionat, în care neînțelegerile, lipsa de comunicare și deciziile pripite pot duce la pierderea încrederii.

Chiar dacă mesajul nu trebuie privit ca o sentință, astrologii subliniază importanța vigilenței și a discernământului.

Conform analizei astrologice, contextul astral actual este dominat de tranzitul lui Mercur retrograd și de aspectele tensionate dintre Marte și Saturn.

Această combinație energetică aduce la suprafață secrete ascunse și testează loialitatea oamenilor. Astrologii precizează că, deși fiecare zodie resimte influențele în mod diferit, două dintre ele se află în centrul atenției.

Prima zodie vizată este Leul, semn de foc cunoscut pentru mândrie și pentru încrederea acordată prietenilor apropiați.

Specialiștii avertizează că, în perioada următoare, Leii pot descoperi adevăruri incomode despre persoane pe care le considerau de nădejde.

A doua zodie expusă riscului este Scorpionul, guvernat de planeta Pluton, simbol al transformării și al puterii ascunse.

Pentru nativii Scorpion, testul vine din partea colegilor sau partenerilor de afaceri, unde pot apărea conflicte generate de lipsa transparenței.

În cadrul unei emisiuni dedicate horoscopului, mai mulți astrologi au explicat că posibilele tensiuni se vor resimți mai ales în plan profesional și sentimental.

În cazul Leilor, riscul cel mai mare vine din zona relațiilor apropiate, unde prietenii sau partenerii pot lua decizii pe la spate.

Pentru Scorpioni, pericolul se concentrează în zona carierei, unde rivalitățile ascunse pot duce la pierderea unor oportunități.

„Este o perioadă în care încrederea va fi pusă la încercare. Oricine s-a bazat prea mult pe promisiuni sau pe alianțe neclare trebuie să fie pregătit să descopere adevărul”, a explicat un specialist.

De asemenea, astrologii recomandă ambele zodii să evite deciziile financiare riscante, mai ales contractele sau parteneriatele semnate în grabă.

Efectele posibilelor trădări nu se limitează la o simplă dezamăgire. Ele pot conduce la schimbări profunde în viața personală și profesională a nativilor vizați.

Pentru Lei, experiența ar putea fi un moment de trezire, în care să înțeleagă cine merită cu adevărat să le fie aproape.

Pentru Scorpioni, evenimentele pot deveni un catalizator al transformării, forțându-i să-și regândească strategia și să se bazeze mai mult pe forțele proprii.

Pe plan mai larg, astrologii atrag atenția că această perioadă de instabilitate nu se limitează la două semne zodiacale. Energiile astrale pot influența colectivul, iar oamenii sunt îndemnați să analizeze cu atenție relațiile și angajamentele lor.

În acest sens, mesajul general este unul de prudență: chiar dacă trădările nu pot fi întotdeauna evitate, lecțiile învățate din ele devin puncte de sprijin pentru viitor.