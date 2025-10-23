ASF clarifică noile reguli. Ce trotinete vor avea nevoie de asigurare RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a venit cu precizări privind noile prevederi legale legate de trotinetele și bicicletele electrice care vor intra sub obligația de asigurare RCA. „Vom stabili și perioada de implementare, probabil alte trei luni de zile”, a declarat Sorin Mititelu, explicând că două tipuri de trotinete și biciclete electrice vor fi obligate să aibă poliță RCA.

Conform vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, doar anumite vehicule vor intra în această categorie, în funcție de viteză și greutate: cele care pot ajunge la 25 de kilometri pe oră sau, chiar dacă ating minimum 14 kilometri pe oră, au o masă constructivă de peste 25 de kilograme.

Mai mult, aceste vehicule vor trebui să fie identificabile vizual, cel mai probabil printr-un sticker care va fi lipit într-un loc vizibil.

Proiectul legislativ de modificare a Legii RCA a fost aprobat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, și urmează să ajungă la Președintele României pentru promulgare.

După publicarea în Monitorul Oficial, legea va intra în vigoare, iar aplicarea sa va fi detaliată prin norme care trebuie emise în termen de 30 de zile.

„Ceea ce urmează a se întâmpla ține întâi de o informare publică absolut necesară, anume trebuie să fie bine cunoscut faptul că nu orice trotinetă trebuie asigurată cu asigurare RCA, ci doar cele care au o viteză constructivă de minim 25 de kilometri la oră, dar și cele care au viteză mai mică, de la 14 kilometri la oră, dar cu o masă constructivă de minim 25 de kilograme”, a explicat vicepreședintele ASF.

Obligația de a achiziționa polița RCA revine atât persoanelor fizice, cât și companiilor care dețin aceste vehicule. ASF va detalia în perioada următoare procedura de înscriere și modul în care acestea vor fi identificate în trafic.

„Vom stabili și metoda tehnică pentru identificarea în trafic a acestor vehicule, cel mai probabil va fi similară cu rovineta, respectiv aplicarea unui sticker de o anumită culoare, cu anumite date de identificare”, a mai precizat oficialul ASF.

Conform legii adoptate, verificarea RCA va putea fi realizată electronic, fără oprirea vehiculului, iar istoricul daunelor va fi armonizat la nivel european.

Guvernul justifică introducerea noilor prevederi prin numărul în creștere al accidentelor provocate de vehicule electrice ușoare. În anul 2025 au fost raportate peste 1.600 de accidente în care au fost implicate astfel de mijloace de transport, soldate cu șapte decese, iar între 2021 și 2024 au murit alte 24 de persoane în accidente de trotinetă.