Social

ASF clarifică noile reguli. Ce trotinete vor avea nevoie de asigurare RCA

Comentează știrea
ASF clarifică noile reguli. Ce trotinete vor avea nevoie de asigurare RCATrotinete electrice. Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a venit cu precizări privind noile prevederi legale legate de trotinetele și bicicletele electrice care vor intra sub obligația de asigurare RCA. „Vom stabili și perioada de implementare, probabil alte trei luni de zile”, a declarat Sorin Mititelu, explicând că două tipuri de trotinete și biciclete electrice vor fi obligate să aibă poliță RCA.

Ce trotinete vor avea nevoie de asigurare RCA

Conform vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, doar anumite vehicule vor intra în această categorie, în funcție de viteză și greutate: cele care pot ajunge la 25 de kilometri pe oră sau, chiar dacă ating minimum 14 kilometri pe oră, au o masă constructivă de peste 25 de kilograme.

Mai mult, aceste vehicule vor trebui să fie identificabile vizual, cel mai probabil printr-un sticker care va fi lipit într-un loc vizibil.

Când va intra legea în vigoare

Proiectul legislativ de modificare a Legii RCA a fost aprobat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, și urmează să ajungă la Președintele României pentru promulgare.

Câtă valoare are Constituția pentru Guvernul Bolojan în tragedia din Rahova? Președintele Dan mai știe ce a promis?
Câtă valoare are Constituția pentru Guvernul Bolojan în tragedia din Rahova? Președintele Dan mai știe ce a promis?
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să lovească poarta obiectivului diplomatic
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să lovească poarta obiectivului diplomatic

După publicarea în Monitorul Oficial, legea va intra în vigoare, iar aplicarea sa va fi detaliată prin norme care trebuie emise în termen de 30 de zile.

„Ceea ce urmează a se întâmpla ține întâi de o informare publică absolut necesară, anume trebuie să fie bine cunoscut faptul că nu orice trotinetă trebuie asigurată cu asigurare RCA, ci doar cele care au o viteză constructivă de minim 25 de kilometri la oră, dar și cele care au viteză mai mică, de la 14 kilometri la oră, dar cu o masă constructivă de minim 25 de kilograme”, a explicat vicepreședintele ASF.

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF. Sursă foto: Captură video Youtube

Cine va fi obiligat să își facă asigurare RCA

Obligația de a achiziționa polița RCA revine atât persoanelor fizice, cât și companiilor care dețin aceste vehicule. ASF va detalia în perioada următoare procedura de înscriere și modul în care acestea vor fi identificate în trafic.

„Vom stabili și metoda tehnică pentru identificarea în trafic a acestor vehicule, cel mai probabil va fi similară cu rovineta, respectiv aplicarea unui sticker de o anumită culoare, cu anumite date de identificare”, a mai precizat oficialul ASF.

Conform legii adoptate, verificarea RCA va putea fi realizată electronic, fără oprirea vehiculului, iar istoricul daunelor va fi armonizat la nivel european.

Guvernul justifică introducerea noilor prevederi prin numărul în creștere al accidentelor provocate de vehicule electrice ușoare. În anul 2025 au fost raportate peste 1.600 de accidente în care au fost implicate astfel de mijloace de transport, soldate cu șapte decese, iar între 2021 și 2024 au murit alte 24 de persoane în accidente de trotinetă.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:51 - Câtă valoare are Constituția pentru Guvernul Bolojan în tragedia din Rahova? Președintele Dan mai știe ce a promis?
08:45 - Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să lovească poarta obiectivului diplomatic
08:39 - Bolojan a câștigat, jucând la pierdere. Miza reală n-a fost legea, ci vina PSD
08:30 - Ucraina anihilează un grup al forţelor speciale ruse „Senezh”. Câţi militari ruși au fost capturaţi
08:24 - Dieta japoneză. Un șomer a păcălit o aplicație de livrări cu 1.000 de mese gratis în doi ani
08:18 - Donald Trump, surprins rostind un „avertisment” către Vladimir Putin în Biroul Oval. Ce au citit experții pe buzele p...

HAI România!

Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți
Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți

Proiecte speciale