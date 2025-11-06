Artistul Lucian Irimescu este profesorul reținut de DIICOT pentru relații intime cu o elevă de 16 ani

Lucian Irimescu, în vârstă de 63 de ani, profesor și artist plastic multipremiat, a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de act sexual cu un minor de 16 ani și pornografie infantilă, ambele în formă continuată.

Potrivit DIICOT, în perioada iunie 2018 – decembrie 2019, artistul Lucian Irimescu ar fi profitat de poziția sa de autoritate asupra unei eleve de 16-17 ani. Acesta ar fi întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu minora, în Craiova, și ar fi realizat materiale pornografice.

Surse judiciare au precizat că în dispozitivele de stocare ale inculpatului au fost găsite fișiere foto și video. În acestea, victima minoră apare în ipostaze cu comportament sexual explicit.

Lucian Irimescu a fost președinte al Filialei Craiova a Uniunii Artiștilor Plastici din România și, în 2024, a candidat pe listele AUR Craiova și Dolj, la Consiliul Local și la Senatul României. Activitatea sa publică a fost în paralel cu ancheta care îl vizează.

Joi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Dolj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura urmează să fie analizată în cursul zilelor următoare. Lucian Irimescu este profesor la Liceul de Arte din Craiova.

În urmă cu o lună și jumătate, Bogdan Radu Botezatu, profesor la Liceul de Artă din Craiova care este și coleg cu Lucian Irimescu și dirijor al Coralei Academice a Filarmonicii Oltenia, a fost reținut după ce a fost acuzat de viol săvârșit asupra unei eleve în vârstă de 16 ani.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, ocupă și funcția de șef al Departamentului de Programe artistice al Operei Române Craiova.