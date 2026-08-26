Apple a prezentat marți noi generații de Mac Mini și Mac Studio, cu procesoare mai puternice și optimizări dedicate sarcinilor AI, potrivit CNBC. Compania își consolidează astfel strategia prin care încearcă să transforme computerele Mac în platforme pentru dezvoltarea și rularea modelelor AI direct pe dispozitiv, reducând dependența de infrastructura cloud.

Noile sisteme pot fi comandate începând de marți, iar primele livrări sunt programate pentru 22 septembrie.

Cea mai importantă noutate este Mac Mini, care devine primul computer Apple echipat cu noul cip M6. Procesorul este fabricat de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) folosind un proces de fabricație de 2 nanometri.

Noul Mac Mini va putea fi configurat cu procesoare M6 sau M5 Pro. Prin comparație, generația anterioară era disponibilă cu cipuri M4, M4 Pro și M4 Max.

Apple susține că Mac Mini echipat cu M5 Pro poate procesa solicitări provenite de la modele lingvistice mari de până la 8,5 ori mai rapid decât modelele Pro mai vechi.

Noile computere fac parte din strategia Apple de a încuraja dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale direct pe hardware.

În loc ca toate operațiunile să fie trimise către centre de date și servicii cloud, dezvoltatorii pot utiliza resursele locale ale Mac-urilor pentru a rula agenți AI și modele de dimensiuni mari.

Mac Mini a devenit deja o opțiune pentru dezvoltatorii care folosesc sisteme dedicate pentru agenți AI, în timp ce Mac Studio este utilizat de cercetători pentru testarea, implementarea și experimentarea cu modele de inteligență artificială.

Apple pune un accent important pe Neural Engine, componenta dedicată procesării sarcinilor AI, dar și pe arhitectura de memorie unificată. Aceasta permite procesorului și componentelor grafice să utilizeze aceeași memorie, reducând transferurile de date și anumite blocaje de performanță.

Compania susține că combinația dintre noile procesoare și instrumentele software disponibile le permite dezvoltatorilor să ruleze și să ajusteze local modele AI de mari dimensiuni.

Performanța suplimentară vine însă și cu un preț mai mare.

Noul Mac Mini va avea un preț de pornire de 899 de dolari, cu 100 de dolari peste nivelul anterior. Este a doua majorare într-un interval relativ scurt, după ce Apple crescuse în timpul verii prețul de bază de la 599 la 799 de dolari, pe fondul majorării costurilor componentelor de memorie.

Astfel, modelul compact al companiei ajunge să coste semnificativ mai mult decât la începutul generației precedente.

Apple actualizează și Mac Studio, cel mai performant computer desktop al companiei care nu include un monitor integrat.

Noua generație poate utiliza procesorul M5 Max, despre care Apple afirmă că permite rularea modelelor lingvistice mari de aproape patru ori mai rapid decât generația anterioară.

Pentru utilizatorii care au nevoie de cea mai mare putere de calcul, Apple oferă în continuare configurații cu M5 Ultra, procesorul de vârf al companiei.

Mac Studio cu M5 Max pornește de la 2.499 de dolari, același preț de bază ca generația precedentă.

În cazul versiunii cu M5 Ultra, prețul inițial ajunge la 5.499 de dolari, față de 5.299 de dolari pentru generația anterioară echipată cu M3 Ultra.

Una dintre cele mai interesante direcții prezentate de Apple este posibilitatea de a combina mai multe sisteme Mac Studio echipate cu M5 Ultra.

Prin conectarea acestora, resursele de calcul și memoria pot fi utilizate împreună, formând un sistem capabil să gestioneze modele AI extrem de mari.

Apple afirmă că această configurație poate susține modele de frontieră cu până la un trilion de parametri.

Dacă această abordare va fi adoptată pe scară mai largă, Mac Studio ar putea deveni relevant nu doar pentru profesioniștii din domeniul creației digitale, ci și pentru dezvoltatori, cercetători și companii care vor să experimenteze cu modele AI fără să depindă exclusiv de infrastructura furnizorilor cloud.

Prin noile Mac Mini și Mac Studio, Apple încearcă să profite de interesul tot mai mare pentru inteligența artificială care rulează local.

Avantajul acestei abordări este că anumite modele și aplicații pot funcționa direct pe computer, ceea ce poate reduce dependența de conexiunea la internet și de serviciile cloud și poate oferi un control mai mare asupra datelor și resurselor de calcul.

Pentru Apple, miza este însă mai largă. Compania încearcă să transforme procesoarele sale dintr-un avantaj de performanță într-o platformă pentru dezvoltarea următoarei generații de aplicații AI.

Astfel, Mac Mini și Mac Studio nu mai sunt prezentate doar ca desktopuri compacte sau stații de lucru pentru profesioniști, ci și ca instrumente pentru noua generație de dezvoltatori și cercetători care vor să ruleze inteligența artificială direct pe hardware.