Aplicație mobilă pentru părinții din București și Ilfov. Soluția oferă peste 5.000 de servicii și activități pentru copii

Aplicație mobilă pentru părinții din București și Ilfov. Soluția oferă peste 5.000 de servicii și activități pentru copii
Antreprenoarea Andreea Buraga a dezvoltat o aplicație mobilă destinată părinților din București și Ilfov, care oferă un sistem centralizat de informații despre servicii medicale, educaționale și evenimente. Conținutul este actualizat constant și include peste 5.000 de servicii și resurse, structurate pe vârste, categorii și zone.

Andreea Buraga a dezvoltat platforma GEMA SPACE pornind de la nevoi personale de structurare a informațiilor legate de creșterea copilului. „În primele luni ca părinte, am constatat cât de greu este să găsești rapid informații clare și relevante, adaptate vârstei copilului și zonei în care locuiești. Pentru părinți, timpul este resursa cea mai prețioasă. GEMA SPACE a apărut tocmai din dorința de a crea un spațiu care îți oferă timp, ajutându-te să găsești rapid ceea ce ai nevoie”, a declarat fondatoarea.

Unul dintre instrumentele apreciate de utilizatori este calendarul dinamic de activități, care reunește deja peste 500 de evenimente programate până la finalul anului și se actualizează zilnic, ca un mic radar urban pentru familii.

Informații actualizate constant

Platforma GEMA SPACE funcționează ca un instrument de orientare pentru părinți, cărora le pune la dispoziție informații organizate pe etape de vârstă și categorii tematice și baze de date cu maternități, clinici, grădinițe, cursuri, activități, tabere și locuri de joacă. La acestea de adaugă un calendar actualizat cu evenimente și ateliere pentru copii și familie, precum și filtre locale care permit selecția serviciilor relevante în funcție de zonă.

Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial
Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale
Platforma, al cărei conținut este actualizat constant, nu include publicitate plătită, iar furnizorii sunt listați pe baza relevanței lor în comunitate, potrivit echipei de dezvoltare. În perioada următoare, proiectul vizează extinderea aplicației în alte orașe din țară și introducerea unor instrumente suplimentare de planificare pentru părinți.

De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
