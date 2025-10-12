Aplicația Google Maps, transformată într-un asistent personal de călătorie. Ce trebuie să știe utilizatorii

Google a lansat o nouă funcție în aplicația Maps, menită să transforme modul în care utilizatorii interacționează cu hărțile digitale. Denumită Ask Maps, aceasta le permite utilizatorilor să pună întrebări directe în aplicație și să primească răspunsuri generate instant de inteligența artificială.

Prin intermediul acestei funcții, utilizatorii pot primi recomandări pentru restaurante și baruri, dar și indicații pentru cele mai rapide rute către atracții turistice sau activități din apropiere. Funcția este accesibilă printr-un buton amplasat sub bara de căutare a aplicației. La apăsarea acestuia, se deschide o fereastră interactivă, asemănătoare cu un chatbot, unde utilizatorii pot introduce întrebările fie prin tastare, fie prin voce.

În cazul unei întrebări precum „unde e cea mai apropiată telecabină?”, AI-ul generează automat ruta completă, integrându-se perfect în sistemul de navigație al Maps. Practic, Gemini devine un ghid virtual adaptat contextului fiecărui utilizator, fie că explorează un oraș nou, fie că se află în căutarea unor atracții locale.

Google avertizează însă că, fiind bazat pe inteligență artificială, răspunsurile Ask Maps pot varia și, în unele cazuri, nu reflectă exact intenția utilizatorului, mai ales în cazul solicitărilor ambigue.

Această funcție face parte dintr-un val mai amplu de actualizări prin care Google își propune să transforme experiența de orientare și explorare într-una complet asistată de AI.

Google Maps, folosită zilnic de milioane de persoane pentru orientare, oferă o funcție mai puțin cunoscută, dar extrem de interesantă: explorarea istorică a orașelor și cartierelor.

Prin intermediul Google Street View, utilizatorii pot vedea cum arătau străzile, piețele sau clădirile celebre în trecut, permițând o călătorie virtuală în timp fără a fi nevoie să părăsească locuința.

Funcția poate fi utilă pentru documentare, cercetări istorice sau pentru a retrăi amintiri din locurile vizitate. Analizând evoluția străzilor și clădirilor, utilizatorii pot observa transformările orașelor, schimbările cartierelor și modul în care s-a remodelat peisajul urban.