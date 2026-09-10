Dan Andronic și Bogdan Comaroni au discutat, în podcastul „Contrapunct” de la Evenimentul Zilei, despre impactul inteligenței artificiale asupra societății și despre ceea ce moderatorul a numit „diavolul tehnologic”. Cei doi au analizat riscurile dezvoltării accelerate a AI, dar și nivelul competențelor intelectuale și digitale din România.

Dan Andronic a pornit discuția de la transformările produse de inteligența artificială, susținând că aceasta a ajuns să fie mult mai mult decât un simplu instrument menit să ușureze munca oamenilor.

„Ne uitam la inteligența artificială ca la un instrument în care ne puneam speranțele că îl vom folosi ca pe o secretară. O secretară conștiincioasă care nu cere bani și care îți face toată treaba. Se pare că secretarele suntem noi”, a afirmat Andronic.

El a vorbit și despre concentrarea puterii tehnologice în mâinile unui număr restrâns de oameni, în contextul capacității inteligenței artificiale de a colecta și procesa cantități uriașe de date.

„Discutăm despre o putere care are capacitatea de a aduna date și decizii și să le pună în mâna unui monopol restrâns”, a spus jurnalistul.

La rândul său, Bogdan Comaroni a adus în discuție nivelul competențelor din România, făcând referire la rezultatele testelor internaționale și la clasamentele privind IQ-ul mediu. El a susținut că România se află într-o poziție slabă în aceste evaluări și a remarcat existența unui fenomen de „brain drain”, prin plecarea masivă a oamenilor bine pregătiți din țară.

Comaroni a afirmat, de asemenea, că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește competențele analizate în respectivele clasamente și a adăugat că țara noastră ocupă o poziție slabă și la capitolul competențe digitale.

Discuția a ajuns astfel la o concluzie paradoxală: în timp ce în alte părți ale lumii AI ridică temeri privind capacitatea sa de a transforma radical societatea, în România problema imediată ar putea fi lipsa competențelor necesare pentru a utiliza și înțelege această tehnologie.

„Pe noi ne va salva întotdeauna prostia naturală”, a remarcat ironic Dan Andronic.