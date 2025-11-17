Monden

Andreea Raicu denunță abuzurile lui Cristian Andrei: E o imagine sinistră

Andreea Raicu denunță abuzurile lui Cristian Andrei: E o imagine sinistrăAndreea Raicu. Sursa: Arhiva EVZ
Fosta prezentatoare TV Andreea Raicu a spus că situația creată de medicul psihiatru Cristian Andrei este „profund tulburătoare” și evidențiază probleme majore în supravegherea profesiilor medicale și psihologice din România.

Andreea Raicu, despre Cristian Andrei

PressOne a publicat recent o investigație potrivit căreia Andrei ar fi desfășurat ședințe de psihoterapie fără acreditare și fără drept legal de practică, prezentându-se drept medic de relații, sexolog și terapeut al traumelor sexuale. Mai multe paciente l-au acuzat de abuz sexual.

 

Vedeta a criticat atât activitatea medicului, cât și sistemul care permite astfel de situații. „Dacă oameni atât de vizibili pot lucra ani întregi fără drept de practică, atunci ce șanse are cineva obișnuit să verifice dacă actul terapeutic nu vine cu riscuri incalculabile?” a transmis Raicu într-un mesaj publicat pe Instagram.

„E abuz”

Ea atrage atenția că, dincolo de impostură, există și abuz real: „E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește. Nu e doar impostură. E abuz. E cruzime. E ceva profund tulburător, aproape absurd în acest tip de nepăsare. În felul în care impostura devine o carieră, iar abuzul se ascunde în spatele carismei.”

Cristian Andrei

Cristian Andrei. Sursă foto: Facebook

Scandalul a generat numeroase reacții în mediul public, inclusiv din partea colegilor și a organizațiilor care reglementează profesia. Problema nu este doar abuzul individual, ci și incapacitatea instituțiilor de control de a proteja pacienții. Raicu a subliniat că nepăsarea autorităților amplifică efectele negative asupra încrederii oamenilor în actul terapeutic.

Ce spune Cristian Andrei

Cristian Andrei a declarat despre paciente că „s-au culcat cu mine pentru că așa au vrut ele”. „Este atitudinea și cinismul celor care știu că nu vor fi trași la răspundere”, a explicat Andreea Raicu.

Această situație a stârnit discuții importante despre reglementarea practicii psihologice și psihoterapeutice, necesitatea unui control riguros al persoanelor care oferă astfel de servicii și protecția reală a pacienților vulnerabili.

