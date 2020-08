Artista are o siluetă de invidiat și ori de câte ori are posibilitatea, își pune în valoare atuurile. Nu este de mirare că artista s-a făcut remarcată de-a lungul timpului pentru stilul vestimentar inedit și pentru lipsa de inhibiții.

Recent, artista a postat o imagine pe rețele sociale într-o ipostază care a încins imaginația domnilor.

De când s-a spus că divorțează, Anda Adam a făcut o mulțime de schimbări în viața ei. Cu toate că avea o siluetă de invidiat, artista a slăbit considerabil, iar fanii nu s-au sfiit să o bombardeze cu o mulțime de complimente.

Cu toate că postează frecvent imagini provocatoare, de această dată, Anda Adam a reușit să-i lase pe toți cu gura căscată! Cântăreața a renunțat complet la haine și s-a lăsat filmată goală, în duș. Singurele lucruri care îi acopereau formele voluptoase blondinei au fost doar picăturile de apă și pletele lungi și blonde, scrie Spynews.

Anda Adam divorțează??

Cântâreața ar fi la un pas să se despartă de soțul ei, Sorin Andrei Nicolescu. Vedeta a șters toate pozele de pe Instagram cu soțul ei, la fel și Sorin. În plus, nu mai poartă verigheta.

Recent, Anda Adam a postat un mesaj destul de grăitor. Artista s-a filmat la volan, în timp ce fredona următoarele versuri:„Încerc să mă las de tine de ceva timp, că tu nu schimbi nimic, în schimb vrei numai să mă schimbi. Și mă plimbi prin toate tripurile care-mi schimbă filmul. Eu cobor la prima, babe”

În mai, Anda Adam dădea primele declarații legate de acest subiect:

„Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris (n.r. divorț). Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu o să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta, atunci chiar am făcut-o.

Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public. Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații. M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, a declarat Anda Adam.