Amna, amintiri din copilărie. „Bucătăria se închidea la 6, punct”

Cântăreața Amna a povestit la un podcast faptul că bunica ei era extrem de dură atunci când era vorba despre mâncare. La ora 6 seara se închidea bucătăria fără posibilitate de redeschidere.

Cântăreața a povestit că atunci când ea mică petrecea foarte mult timp la bunica ei. Totul era minunatm până la mâncare. Nu de alta, dar bunica avea reguli extrem de stricte atunci când venea vorba despre hrană. Și nu le încălca niciodată.

”Bunica, la ora 6 seara încuia bucătăria. Mâncai bine, nu mâncai iară bine. Deci te rog să mă crezi că până dimineața a doua zi își chiorăiau mațele. Știi cum mâncam la masa de seară?! Nu auzeai că nu îți place aia, că nu e bun felul ăla de mâncare era totul perfect. Pe cuvântul meu de onoare. Așa funcționau lucrurile”, a explicat artista.

Faptul că bunica avea un anume program se pare că era principala motivație pentru care făcea acest lucru. Drept urmare își educa și nepoții în spiritul și în litera credințelor ei.

”Ea nu mânca după 6 seara și nu mânca nimeni după 6, să nu stea după noi. Îți băga găinile la coteț, cum se numește. Toată lumea la spălat, culcat și sănătate”, a declarat Amna.

Iar ca tacâmul să fie complet, bunica mai avea și alte reguli. Nici plimbatul pe lângă bucătărie nu era acceptat. Nu de alta, dar poate cuiva îi veneau idei să intre în cameră.

”Deci nu aveai voie să te duci la bucătărie, ea era separată, e o căsuță mai mică și în cealaltă parte dormitoare. Și noi mai dădeam târcoale la căsuța de la bucătărie și o mai întrebam:” mamaie, dar o felie de ... nimic, mamă, până a doua zi nu mânca nimeni„ a încheiat solista.