Monden Amna, despre viața de după divorț. Artista și-a investit toți banii într-un domeniu de unde curg banii







Amna a trecut printr-un divorț dureros, însă acum se bucură de viață. Artista a decis să lase deoparte apăsările și să se concentreze pe carieră și familie. Cu toate că nu i-a fost ușor să depășească momentul separării de fostul partener, cântăreața a reușit tot ce și-a propus. Dacă a pierdut pe plan amoros, în cel financiar a avut de câștigat.

Amna, planuri mari în carieră

Cunoscuta artistă a divorțat în anul 2019 de fostul soț. Din acest motiv, Amna a trecut prin momente extrem de delicate, însă nu s-a dat niciodată bătută. De dragul fiului ei, aceasta a continuat să lupte pentru a-și redobândi liniștea și bunăstarea. Drept dovadă, proiectele profesionale curg pe bandă rulantă pentru ea. În acest an, vedeta va avea mai multe colaborări așteptate de fani.

„O să iasă muzică nouă. În ultima vreme am stat în studio și am lucrat intens și, după ce am făcut mai multe piese, o să începem să le lansăm ușor, ușor. Am colaborări și cu artiști, cu artiști mari, dar și solo”, a spus vedeta.

Afectată de divorț

Că orice femeie care trece printr-un divorț, artista nu a fost ocolită de greutăți. Dincolo de acest impas, Amna susține că a avut o lecție importantă de învățat. În urma experienței dureroase, cântăreața a ales să se concentreze pe dezvoltarea fiului ei, dar și pe propria carieră.

„Eu zic că norocul în dragoste ți-l și faci, dar mai și vine. De fapt, nu. Trebuie să vină și apoi de tine ține dacă trebuie să mai aranjezi ceva.

Dar trebuie să apară omul ăla, nu poți acuma să îl cauți cine știe unde. Eu cred că e foarte important să prioritizezi niște lucruri în viață. Eu căsătorită am fost. Iubirea am testat-o, am văzut ce înseamnă, iar ca să te lași pe mâinile unui om ai foarte mult și de câștigat, dar și de pierdut. Punându-le în balanță și văzând ce tragi după, am considerat că e foarte important să mă pun la punct cu munca mea, cu copilul meu, să-l pun pe picioare, și apoi să muncesc cu mine. Acum sunt ok și cu munca, și cu copilul”, a adăugat ea.

Amna, investiții importante după separarea de fostul partener

Din ce multe vedete sunt pasionată de modă, investind sume importante în acest domeniu, artista are alte priorități. Amna se declară pasionată de caii putere, preferând să investească în mașini și case, în detrimentul altor mici plăceri.