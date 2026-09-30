Ambasadoarea americană şi plângerea penală în rubaşcă

Epigonii personajelor lui Caragiale nu au rămas doar pe scenă la teatru. Nu au dispărut dintre noi nici azi. Mai mult, unii dintre ei ocupă funcţii importante în structurile de conducere ale statului român.

Unul dintre cei care s-a gândit să bage capul în poză în scandalul declanşat de articolului din Wall Street Journal, este şi deputatul USR Alexandru Dimitriu. Acesta a făcut plângere penală românilor care au fost fotografiaţi lângă ambasadoarea SUA în Grecia, când ziarul american spune că aceasta a afirmat că America poate dărâma orice guvern, când vrea. Afirmaţie care, după câteva luni, s-a concretizat în demiterea Cabinetului Bolojan.

Domnul deputat autor al plângerii spune patriotic pe o reţea de socializare: „Le-am făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și Ivan. Să fie cercetați pentru că au negociat cu o putere străină aservirea și subminarea economică a României.

Povestea asta nu poate rămâne așa. Când statul român ajunge să fie penetrat la vârf și președinți de partide vând suveranitatea și securitatea economică a României, chiar suntem în fața unui act de trădare pedepsit de legea penală.

Dincolo de întâlnirea privată la restaurant, acțiunile acestor indivizi au lăsat clar urme scrise. Ivan, ministru al Energiei, participant la masa de taină cu ambasadoarea SUA la Atena, a făcut presiuni oficiale la președintele României, la premier și a cerut implicarea SRI ca afacerea păguboasă pentru statul român să fie perfectată.

Ce căuta Grindeanu la această întâlnire și ce rol a avut în complot? Ce înțelegeri ascunse a perfectat George Simion și de ce a sprijinit planul de demitere a guvernului, așa cum pretinde ambasadoarea SUA la Atena că a ordonat? Ce ordine a primit, la rândul lui, Bogdan Ivan, ca să facă presiuni la cel mai înalt nivel al statului român în vederea subminării economice a României?

Sunt întrebări la care orice român merită un răspuns. Adevărul trebuie să iasă la iveală complet!”

Mai întâi, până să vorbim de plângerea penală, am sesizat două fracturi de logică. În primul rând, timpul relativ mare scurs de la acea întâlnire din Grecia, urmată şi de una în România, a doamnei ambasador cu Sorin Grindeanu şi alţi câţiva politicieni români şi până la demiterea Guvernului Bolojan. Iar cea de-a doua: de ce, dacă s-a conspirat la căderea Cabinetului Bolojan, cei care au făcut-o nu au conspirat în continuare pentru instalarea unui guvern stabil, cu puteri depline, care să-i ajute să-şi ducă planul la îndeplinire.

Şi acum, despre plângere în sine. La sfârşit, domnul deputat spune că românii merită nişte răspunsuri, iar adevărul trebuie să iasă la iveală complet.

Şi aici intrăm direct în Caragiale, dar de categoria a doua. Cum ar putea fi pusă în practică o astfel de plângere, şi nu oricum, ci până ce adevărul să iasă la iveală complet. Să presupunem că Parchetul General sau unde s-a depus plângerea, că nu se precizează, i-ar putea chema pentru audieri în această cauză, altminteri extrem de gravă dacă se dovedeşte a fi adevărată, pe Grindeanu, Ivan şi Simion. Dar pentru aflarea întregului adevăr, ei nu sunt suficienţi.

Obligatoriu ar mai trebui audiată şi ambasadoarea SUA în Grecia, de la afirmaţiile căreia a început scandalul. Vă închipuiţi cam cum ar fi să o convoace vreun parchet din România pe doamna ambasador pentru audieri? Şi dacă nu se prezintă la câteva convocări, să şi trimită jandarmii după domnia sa să o aducă cu mandat? Şi cât stă pe aici pentru audieri, să vină şi Donald Trump jr. la ea cu pachet? Şi asta nu ar fi tot. Pentru stabilirea întregului adevăr, ar mai trebui audiaţi şi ceilalţi care au participat la acea cină. Mulţi dintre ei demnitari ai Statului Elen.

Aşa că plângerea penală e moartă din start, iar parastasul i s-a făcut pe facebook.

De ce s-au întâlnit, totuşi, demnitarii români şi eleni cu doamna ambasador. Explică, înainte de a fi chemaţi la Parchet, chair cei implicaţi. Doamna ambasador este o susţinătoare a proiectului Coridorul Vertical. O infrastructură regională prin care gazele pot fi transportate pe direcția sud-nord, inclusiv de la terminalele GNL din Grecia către Bulgaria și România, iar ulterior, mai departe, spre Europa Centrală, Republica Moldova și Ucraina.

Proiectul este promovat de mai mulți ani drept o modalitate de diversificare a surselor de aprovizionare din regiune. Prin realizarea acestui proiect, România ar avea numai de câştigat. Doar din tranzitul gazului, România ar obţine 250 de milioane de euro pe an fără să facă nimic. Doar să se uite la conducte. Dacă am mai adăuga şi factorul de multiplicare, suma ar creşte. Ca să nu mai vorbim despre locurile de muncă, foarte numeroase, care s-ar crea.

De ce i-am crede pe cei doi demnitari români, Grindeanu şi Ivan, că despre asta s-a discutat la întâlnirea cu doamna ambasador? Argumentul vine din Bulgaria. Bulgarii, au aflat şi ei, acum, că ambasadoarea SUA în Grecia a luat o cină şi în Bulgaria, iar opoziţia din ţara vecină cere şi ea explicaţii ce s-a discutat acolo. De ce spun că acesta ar fi un argument? Pentru că în Bulgaria nu a căzut niciun guvern, iar traseul Coridorului Vertical trece şi prin Bulgaria. Aşa că mai degrabă am crede că s-a discutat despre acest proiect, care implică Grecia, unde este ambasador doamna din pricina căreia s-a declanşat scandalul, a trecut prin Bulgaria, ţară aflată şi ea pe traseu şi apoi în România, care de ani buni susţine acest proiect.

De ce să fi izbucnit, totuşi, acest scandal. Sunt destui care au spus că este legat de viitoarea învestire a Guvernului Mureşan. O presiune asupra PSD să voteze pentru.

Să privim însă cifrele. SUA este furnizorul nr 2 de gaz la nivelul UE cu volume de 75,6 mld m³ în 2025. Numai Norvegia furnizează mai mult gaz în UE decât SUA și asta prin conducte, nu pe mare. Ruşii, cu tot embargoul, mai livrază încă 36 de mld metri cubi. Ce ar însemna Coridorul Vertical? Că LNG-ul american ar scoate UE din dependența istorică față de Rusia!

Aşa că scandalul pare să poarte mai degrabă nu o geacă de cowboy, ci o clasică rubaşcă. Iar cei care, când nu mai au argumente pentru a-şi susţine puctele de vedere aruncă un ultim argument: „Eşti putinist”, să fie, parafrazându-l pe Fiodor Dostoievski care a spus: „Noi toți am ieșit din „Mantaua” lui Gogol” , să fi ieşit, poate unii fără să-şi dea seama, din rubaşca lui Putin.