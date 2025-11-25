Economie

Alphabet, aproape de a atinge o capitalizare de 4 trilioane de dolari

Alphabet, aproape de a atinge o capitalizare de 4 trilioane de dolari
Alphabet, compania-mamă a Google, a continuat luni să înregistreze câștiguri spectaculoase la bursă, apropiindu-se de pragul de 4 trilioane de dolari în capitalizare, performanță care ar putea să o transforme în a patra companie din lume care atinge această valoare, potrivit Reuters.

Alphabet atinge maxime istorice și se apropie de pragul de 4 trilioane USD

Acţiunile Alphabet au urcat cu peste 5%, atingând un maxim istoric de 315,9 dolari, iar evaluarea companiei a ajuns la 3,82 trilioane de dolari. Titlurile s-au apreciat cu aproape 70% de la începutul anului, depăşind rivalii din domeniul inteligenţei artificiale, Microsoft şi Amazon.

Dintre companiile care au atins pragul de 4 trilioane, doar Nvidia şi Apple se mai află în prezent la acest nivel. Revirimentul Alphabet marchează o schimbare majoră de percepţie faţă de perioada în care investitorii se temeau că Google a pierdut avantajul competitiv în faţa OpenAI după lansarea ChatGPT în 2022.

Google Cloud și investițiile majore susțin revenirea companiei mamă

În 2025, Alphabet şi-a redobândit puterea, transformând divizia Google Cloud într-un motor semnificativ de creştere, atrăgând capital din partea Berkshire Hathaway şi primind aprecieri pentru modelul AI Gemini 3.

Alphabet

Alphabet / sursa foto: dreamstime.com

Conform lui Steve Sosnick, analist-şef la Interactive Brokers, implicarea Berkshire printre investitori a întărit încrederea pieţei. Acţiunile Google au profitat şi de faptul că marile companii tech au rămas în mare măsură neafectate de valul bipartizan de presiuni antitrust iniţiat încă din primul mandat al preşedintelui Donald Trump.

Analiștii consideră că Google este bine poziționată îm competiția AI

Acţiunile Google au beneficiat de faptul că marile companii tech au rămas relativ neatinse de valul bipartizan de presiuni antitrust lansat încă din primul mandat al preşedintelui Donald Trump. Alphabet a evitat vânzarea forţată a browserului Chrome după ce instanţa a concluzionat că motorul său de căutare este un monopol ilegal, fără a impune divizarea companiei.

Apropierea pragului istoric a generat discuţii privind evaluările ridicate, în contextul tranzacţiilor care implică OpenAI şi Nvidia. Analiştii subliniază că Google rămâne bine poziţionată în competiţia AI datorită fluxurilor de numerar solide, cipurilor proprii şi motorului de căutare dominant, care începe să fie susţinut de integrarea AI.

