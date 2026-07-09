O polițistă care conduce de aproximativ un an și jumătate Postul de Poliție Pișcolt și are mai puțin de cinci ani de experiență se numără printre agenții care au reușit să îl prindă pe autorul unei crime comise în județul Satu Mare. Alături de alți doi colegi, aceasta a intervenit într-o locuință în care suspectul se refugiase și a participat la imobilizarea lui, în ciuda rezistenței întâmpinate.

Potrivit Sindicatului Europol, intervenția a avut loc după o crimă produsă pe 5 iulie, pe fondul consumului excesiv de alcool și al unui conflict spontan între doi prieteni.

Totul a început în data de 5 iulie, când autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 cu privire la o agresiune care s-a soldat cu moartea unui bărbat.

Primele date ale anchetei au indicat că principalul suspect era un apropiat al victimei. Potrivit informațiilor strânse de anchetatori, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, favorizat de consumul excesiv de alcool, în timpul căruia victima ar fi fost lovită de mai multe ori cu un cuțit. După atac, presupusul agresor a fugit de la locul faptei.

Imediat după sesizare, autoritățile au organizat un dispozitiv amplu de căutare, la care au participat zeci de polițiști, jandarmi și alte structuri de intervenție, pentru identificarea și prinderea autorului.

La scurt timp, anchetatorii au primit informații potrivit cărora suspectul s-ar fi ascuns în locuința unor prieteni. Potrivit Sindicatului Europol, persoanele aflate în imobil consumaseră, la rândul lor, alcool și erau hotărâte să îl protejeze pe bărbatul căutat.

În ciuda riscurilor, Alina Rotar, Marian Risco și Andrei Toth au pătruns în locuință pentru a-l prinde pe suspect.

Conform Europol, cei trei polițiști s-au luptat corp la corp cu persoanele aflate în interior, iar autorul presupusei crime a opus rezistență în momentul intervenției.

În cele din urmă, suspectul a fost imobilizat, scos în siguranță din locuință și condus la sediul Poliției.

Alina Rotar este șefă de post la Postul de Poliție Pișcolt de aproximativ un an și jumătate și are mai puțin de cinci ani de experiență în Poliția Română.

Marian Risco ocupă funcția de ajutor de șef de post la Postul de Poliție Tiream și lucrează în poliție de doi ani.

Cel de-al treilea polițist implicat în intervenție este Andrei Toth, ajutor de șef de post la Postul de Poliție Sanislău, absolvent al Școlii de Agenți de Poliție în urmă cu doar șase luni.

După intervenție, Sindicatul Europol i-a felicitat pe cei trei polițiști pentru modul în care au acționat și a cerut conducerii IPJ Satu Mare și Poliției Române să le recunoască meritele.

„Nimic nu i-a oprit pe cei trei colegi să își facă datoria și să se expună riscului de a fi atacați și vătămați.

Ne exprimăm sincerele felicitări pentru intervenția care a condus la identificarea și prinderea autorului faptei de omor și ne punem speranța că cei din conducerea IPJ Satu Mare și a Poliției Române vor avea o minimă aplecare pentru ca cei trei colegi să fie și ei trecuți pe lunga listă a beneficiarilor de «salarii de excepție», alături de mulți alții care au văzut astfel de intervenții doar în filme”, a transmis Sindicatul Europol.