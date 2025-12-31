Alimentul care nu ar trebui să lipsească de pe masa de Anul Nou

Specialiștii în sănătate atrag atenția asupra unui aliment-surpriză care ar putea fi un aliat al inimii în perioada sărbătorilor. Contrar percepțiilor mai vechi, cardiologii și nutriționiștii susțin că brânza nu este atât de dăunătoare pentru colesterol pe cât se credea, informează Fox News.

Explicația lor ține de modul în care grăsimile din produsele lactate sunt metabolizate de organism, dar și de prezența unor nutrienți benefici. Astfel, consumată cu moderație, brânza ar putea avea un impact mai mic asupra nivelului de colesterol și ar putea fi integrată într-o alimentație echilibrată, chiar și în sezonul meselor festive.

Mai exact, brânza, adesea acuzată că ridică nivelul colesterolului, nu este neapărat dușmanul inimii, susțin cardiologii și nutriționiștii. În ciuda reputației sale, platourile cu brânzeturi nu trebuie eliminate complet de pe mesele de sărbători.

Deși anumite tipuri de brânză sunt mai bogate în grăsimi saturate și se consumă în exces, experții subliniază că acestea nu se comportă în organism la fel ca untul sau carnea procesată. Mai mult, studiile recente sugerează că brânza nu crește riscul bolilor cardiovasculare.

Cercetările recente arată că brânza influențează colesterolul diferit față de alte surse de grăsimi saturate, precum untul. Studiile indică faptul că brânza crește mai puțin nivelul LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, și poate chiar fi asociată cu un risc mai scăzut de boli de inimă în populații mari. „Nu doar gramele de grăsime contează, ci întregul context alimentar”, afirmă cardiologul Sam Setareh, medic curant la Centrul Medical Cedars-Sinai.

Brânzeturile fermentate, precum cheddar, elvețiană, Gouda, parmezan, provolone, Gruyère, feta și brânza albastră, oferă mai mult decât gust: ele conțin compuși benefici precum probiotice, vitamina K2 și alți nutrienți bioactivi. Acești compuși ar putea explica de ce, potrivit unor studii, brânza pare să fie mai prietenoasă cu sănătatea inimii comparativ cu untul sau alte grăsimi procesate.

Cu toate acestea, nutriționiștii avertizează că nu toate brânzeturile sunt la fel, subliniază Kari Hamrick, dietetician specializat în sănătatea femeilor din Washington. Ea avertizează că brânzeturile bogate în grăsimi saturate, precum Brie, cheddar sau brânza americană, pot crește colesterolul dacă sunt consumate în exces.

Kezia Joy, nutriționist dietetician din Londra, adaugă că brânzeturile maturate, cum sunt cheddarul, Gouda, parmezanul sau brânza albastră, pot crește rapid aportul de grăsimi saturate dacă porțiile sunt mari, ceea ce poate influența nivelul de LDL („colesterolul rău”) în timp.

Brânza de vaci cu 2% grăsime, mozzarella parțial degresată, feta cu conținut redus de grăsimi, ricotta, brânza de capră sau parmezanul ras oferă proteine și calciu, dar cu mai puține grăsimi saturate. Deși unele dintre ele sunt bogate în sodiu, studiile arată că nu întotdeauna cresc tensiunea arterială, iar unele cu conținut redus de sodiu, cum ar fi mozzarella elvețiană sau cea proaspătă, pot fi soluții bune.

Specialiștii subliniază, de asemenea, că diferențele dintre brânzeturile integrale și cele cu conținut redus de grăsimi sunt mici în ceea ce privește efectele asupra inimii, dar variantele mai bogate în grăsimi oferă adesea mai multă sațietate și o biodisponibilitate mai bună a vitaminelor liposolubile.

O porție recomandată de brânză este de 30–40 grame, aproximativ o felie mică sau câteva cuburi. „Rade parmezan peste salate sau adaugă-l ușor în preparatele cu legume”, sugerează Hamrick.

Sam Setareh adaugă că accentul ar trebui pus pe brânzeturile fermentate de calitate și pe porții moderate, mai degrabă decât pe gramele de grăsime. „Brânza poate face parte dintr-o dietă sănătoasă pentru inimă, chiar și în timpul sărbătorilor, dacă este consumată echilibrat”, concluzionează el.