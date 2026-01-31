Alex Filip, din poliție în ring. Unde s-a antrenat prima dată

Alex Filip, fost polițist, a povestit la un podast că renunță la meseria de om al legii pentru ringul de kickboxing. Asta deși începuturile lui în cariera de luptător nu au fost tocmai ușoare.

Luptărul a explicat că într-un garaj a început cariera sa în kickboxing. ”Am început să practicăm acest sport într-un garaj la propriu. Garaj, garaj, unde nu aveam căldură, nu aveam nimic. Iarna era atât de frig că dacă făceam sparing și îți luai un pumn în față ziic că te lovea cu cărămida.

Vara, de la tabla aia se făcea un efect de seră încât abia puteai să respiri. Nu aveam nicio problemă. Aveam o singură pereche de mănuși și când dădeam la palmare o schimbam de la unul la celălalt. Cam acesta este începutul nostru. Și după 8 luni de zile în acel garaj eu am luptat în Supercombat”, a povestit acesta.

Dar cariera ca luptător nu a fost tocmai ușoară. La una dintre primele competiții din Olanda a fost respins din pricina naționalității. ”M-a întrebat ce nație sunt și mi zice:” nu! Român și marocan nu vreau în casa mea. Și eu mă gândeam la ora 1 noaptea, ce fac, unde mă duc. Am insisttat și eu și antrenorul.

Era foarte pornită că nu vrea român și marocan. Și am scos legitimația de poliție și o poză cu copii. Și eu zic doamna, știu ce se întâmplă cu românii, că în perioada respectivă conaționalii furau mult din tramvaie”, a mai spus Alex Filip.

Ca mulți alți luptători și Filip și-a făcut propria sală de sport. ”Kickboxingul unește. Iar acum sunt la un moment pe care nu mi l-am imaginat niciodată și am ajuns la rândul meu să duc proprii mei elevi la cantonament în Olanda să se antreneze.

Pentru concursurile pe care le avem, titluri mondiale și așa mai departe. Adică de unde am pornit și unde am ajuns în doar 10-11 ani„.