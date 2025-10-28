„Bombardierul” Pascu, fost partener de sparring al lui Conor McGregor, promite o confruntare pe viață și pe moarte la Heroes 13

Tensiunea atinge cote maxime înaintea galei Heroes 13, care va avea loc pe 3 noiembrie, la Sala Sporturilor din Buzău. În meciul principal al serii, doi dintre cei mai urmăriți luptători din România și Republica Moldova se vor înfrunta într-o confruntare cu orgolii uriașe: Ion „Bombardierul” Pascu vs. Dănuț „Spartanu” Ciudin.

Cei doi au întreținut rivalitatea pe rețelele de socializare în ultimele luni, generând sute de milioane de vizualizări și provocări virale. Acum, duelul se mută în cușcă, acolo unde cuvintele vor fi înlocuite de lovituri reale.

„Mi se spune Bombardierul dinainte să devină toți bombardieri în România. Din 2009 mi s-a pus porecla asta, la început nu mi-a plăcut, dar apoi am devenit Bombardierul României. Mai ales că de un an am provocat toți marii campioni ai României din MMA și kickbox — nu a acceptat nimeni meci cu mine. Intrați la mine pe pagini și o să vedeți că nu exagerez cu nimic. În continuare provocarea rămâne deschisă”, a declarat Pascu.

„Nu m-am antrenat pentru acest meci deloc. Am zis să fie șansele mai egale. Adversarul meu este un moldovean obraznic de pe TikTok. Prin provocări și discuții am ajuns să accept meciul cu el doar ca să-i dau o lecție. Ce antrenamente să fac eu pentru un tiktoker? O să-i dau palme trei runde până zice piua.” „Diferența va fi făcută de mine, cum vreau eu, când vreau eu. Practic, în acest meci se va întâmpla ce doresc eu. Repet, meciul este o lecție pentru toți cei care cred că e ok să provoci sportivi de performanță. Am luptat la cel mai înalt nivel, am fost ani de zile partener de sparring al lui Conor McGregor — nu poate un tiktoker să-mi facă față.”

„Mesajul este să veniți la Buzău să vedeți gala, sau dacă nu, intrați pe site să o urmăriți live. O să fie un meci cum nu ați mai văzut până acum în România! Am primit efectiv mii de mesaje de la oameni să-l bat rău pe moldovean, mă oprește lumea pe stradă și îmi spune să-l pedepsesc. Pe 3 noiembrie o să le fac pe plac!”

1. Daniel Bernard vs Georgian Neagu – 61kg MMA NEW HEROES 2. Daniel Calvin vs Alexandru Luca – 66kg MMA NEW HEROES 3. Orlando Stanciu vs Robert Bănică – 70kg KICKBOXING MMA GLOVES 4. Alexandru Tănase vs Adrian Coarfă – 70kg MMA PRO 5. Maria Hîngu vs Laida Flocea – 55kg MMA PRO 6. Ion Grigore vs Ionuț Chiagă – +100kg KICKBOXING MMA GLOVES 7. Radu Zarioiu vs Deyan Stankovic – 77kg MMA PRO CO-MAIN EVENT: Amansio Paraschiv vs Iulian Banari – 72kg KICKBOXING MMA GLOVES MAIN EVENT: Ion Pascu vs Dănuț „Spartanu” Ciudin – 100kg MMA PRO