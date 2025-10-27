Concurenții electorali au cheltuit peste 237.000 de euro pe reclame online în campania pentru parlamentare

Republica Moldova. În perioada 31 august – 29 septembrie, concurenții electorali la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie au investit masiv în promovarea online, cheltuind în total aproximativ 237.167 de euro pentru 2.903 reclame pe platforma META, arată un raport realizat de expertul Andrei Rusu pentru Watchdog.md.

„Pe lângă META, concurenții au sponsorizat și 2.046 de reclame pe platformele Google, însă în acest caz lipsesc complet datele despre bugetele utilizate, durata difuzării și audiențele atinse. Această lipsă de transparență face imposibilă estimarea impactului real al acestor campanii asupra electoratului”, se menționează în raport.

Potrivit raportului, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost lider absolut la cheltuielile pe reclamele META, cu un buget total de 93.386 de euro pentru 826 de reclame, reprezentând circa 40% din totalul sumelor declarate.

PAS este urmat de Blocul Alternativa, care a investit 33.346 de euro pentru 639 de reclame, și de Andrei Năstase, cu 28.394 de euro pentru 230 de reclame. Pe locurile următoare se situează Gabriel Călin, care a cheltuit 20.693 de euro pentru 40 de reclame, Partidul Nostru, 15.265 de euro pentru 118 reclame, și Partidul Național Moldovenesc, cu 10.726 de euro pentru 288 de reclame.

Dacă se analizează costurile medii per sponsorizare, Gabriel Călin a avut cele mai mari cheltuieli, cu aproximativ 517 euro per reclamă, urmat de Partidul Nostru – 129,28 euro, PAS – 113 euro, și Blocul Alternativa – 52,18 euro per reclamă.

Pe platformele Google, lideri la numărul de reclame difuzate în perioada monitorizată au fost Partidul Acțiune și Solidaritate, cu 651 de reclame, urmat de Partidul Nostru, care a sponsorizat 500 de reclame, Olesea Stamate, 300 de reclame, Blocul Electoral Patriotic și Blocul Alternativa, cu câte 200 de reclame fiecare.

Totodată, raportul subliniază că mai multe formațiuni și candidați, precum „Democrația Acasă”, „AUR”, „Moldova Mare”, Partidul Liberal sau Tatiana Crețu”, nu figurează nici în Meta Ad Library, nici în Google Ads Transparency, ceea ce înseamnă că nu au utilizat deloc reclame sponsorizate în această campanie electorală.

Autorul studiului precizează că analiza s-a concentrat exclusiv pe paginile oficiale și conturile afiliate concurenților electorali, fiind excluse paginile anonime sau cele care răspândesc informații neasumate, întrucât niciun candidat nu le-a revendicat public.

„În caz că am fi stabilit că unele conturi anonime promovează direct un concurent politic, acestea ar fi fost incluse în studiu”, precizează raportul.

Concluziile cercetării arată o dependență tot mai mare a actorilor politici din Republica Moldova de promovarea digitală și o lipsă de transparență în campaniile online, în special pe platformele care nu oferă acces public la informații privind costurile și audiențele reclamelor.

Calculele efectuate de Teleradio-Moldova, pe baza rapoartelor financiare depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC), arată o discrepanță semnificativă între costurile campaniilor electorale ale partidelor care au acces în noul Parlament. Astfel, un fotoliu de deputat a costat între un milion de lei, în cazul Blocului „Alternativa”, și doar 34 de mii de lei, în cazul Partidului „Democrația Acasă”.

Diferențe majore s-au înregistrat și în privința donațiilor. De la 10 lei, cea mai mică sumă oferită, până la 200.000 de lei, cea mai mare contribuție individuală.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a avut cel mai mare buget dintre toți concurenții electorali, cu 18.105.140 de lei cheltuiți în campania pentru alegerile din 28 septembrie 2025. Cu 55 de mandate obținute, PAS a cheltuit în medie 329.000 de lei pentru fiecare fotoliu de deputat.

Partidul condus de Igor Grosu s-a remarcat și prin numărul impresionant de donatori: 1.469 de persoane fizice au contribuit cu sume între 10 și 96.600 de lei. În plus, 53 de companii au oferit donații cuprinse între 2.000 și 200.000 de lei, generând un total de aproape 13 milioane de lei.

Cea mai mare parte a bugetului PAS – peste 85% din cheltuieli – a fost direcționată spre publicitate electorală, materiale promoționale, bannere și campanii media.

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a raportat cheltuieli totale de 10.406.893 de lei, obținând 26 de mandate de deputat. Asta înseamnă un cost mediu de 400.000 de lei pentru un loc în Parlament.

Blocul a fost susținut exclusiv de 270 de persoane fizice, care au oferit donații între 1.000 și 96.000 de lei. Trei persoane au contribuit cu suma maximă permisă – 96.000 de lei. Formațiunea nu a raportat nicio donație din partea companiilor.

Blocul Electoral „Alternativa” a desfășurat una dintre cele mai costisitoare campanii electorale. Cu 8.469.511 lei cheltuiți și doar opt mandate obținute, costul mediu pentru un deputat a fost de 1.058.688 de lei, cel mai ridicat dintre toate formațiunile parlamentare.

Blocul a fost finanțat de 455 de persoane fizice, care au donat sume între 45 și 95.000 de lei, totalizând 6,55 milioane de lei. De asemenea, trei companii conduse de aceeași persoană au oferit donații însumând 100.000 de lei, împărțite în tranșe de 25.000, 35.000 și 40.000 de lei.

Formațiunea condusă de Renato Usatîi a cheltuit 5.482.373 de lei pentru campania din 2025 și a obținut șase mandate, ceea ce echivalează cu 913.000 de lei pentru un fotoliu de deputat.

Partidul a fost sprijinit de 425 de persoane fizice, cu donații între 500 și 96.550 de lei, însumând aproape 7 milioane de lei, iar o singură companie a contribuit suplimentar cu 193.200 de lei.

La polul opus, Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a demonstrat că se poate ajunge în Parlament și cu un buget modest. Formațiunea a cheltuit doar 205.815 lei, obținând șase mandate de deputat, adică 34.302 lei pentru fiecare loc în Parlament.

Partidul a fost finanțat de 18 persoane fizice, cu donații între 200 și 40.000 de lei, fără contribuții din partea companiilor. Potrivit lui Costiuc, succesul s-a datorat muncii voluntare, campaniilor directe și promovării online, cu investiții minime în publicitatea clasică.