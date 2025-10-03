Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la nivel global

Triunghiul Bermudelor din Oceanul Atlantic nu este singurul loc de pe glob unde fenomene inexplicabile au atras atenția navigatorilor. În Marea Neagră, în zone precum Tuzla, Șabla sau Insula Șerpilor, marinarii au semnalat de-a lungul timpului anomalii magnetice, accidente maritime și chiar episoade în care „marea ia foc”.

Comandantul de navă Valentin Stan a povestit că atunci când traversa cu vaporul zona Tuzla–Caliacra, acul busolei se mișca necontrolat. „Aici așa se întâmplă de când e lumea și pământul. Timonierul folosea girocompasul, care nu era influențat de perturbațiile magnetice”, a explicat el.

Astfel de anomalii au provocat numeroase accidente în prima jumătate a secolului XX, când instrumentele de navigație nu erau suficient de avansate. Vapoarele nu se mai puteau orienta, iar multe au eșuat sau s-au lovit de stânci.

Un caz cunoscut este cel al navei de pasageri „Împăratul Traian”, construită în 1906 în Franța, care a naufragiat pe stânci în 1927, la 12 mile de Capul Tuzla.

Ziarele anilor 1930 au relatat pe larg aceste fenomene. Cotidianul Curierul scria, în martie 1927, că pe traseul dintre Șabla și Tuzla busola navelor deviază constant spre vest cu aproximativ 15 grade, fapt care ar fi explicat naufragiile repetate.

Fenomenul a fost confirmat și de căpitanii mai multor vase străine, inclusiv ai vaporului englez „Skotisch Bart”, care au raportat oficial aceste deviații Căpităniei Portului Constanța.

Glicherie Caraivan, cercetător la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Geologie Marină, a explicat că anomaliile sunt provocate de o falie tectonică în zona Șabla.

„La Șabla avem o falie inframoesică în structura adâncă a globului. Câmpul electric și cel magnetic sunt perturbate, iar navigatorii percep astfel mișcări dezordonate ale acului magnetic”, a precizat el.

Insula Șerpilor, situată în nord-vestul Mării Negre, este învăluită de numeroase legende. În decembrie 1945, cinci bombardiere americane ar fi dispărut în apropierea insulei, iar în 1990 un mic aparat de zbor grecesc s-a pierdut la doar câteva zeci de kilometri de țărmul românesc.

De-a lungul timpului, pescarii au povestit despre episoade bizare în care „marea arde”.

Potrivit explicațiilor geologice, zona nord-estică a Mării Negre este intens tectonizată. În cazul unor alunecări submarine masive, aluviunile antrenează hidrogenul sulfurat acumulat pe fundul mării către suprafață. În contact cu aerul, acesta se autoaprinde, ceea ce ar explica relatările despre „marea care ia foc”.

Anomaliile magnetice, accidentele navale și fenomenele de combustie spontană au alimentat, de-a lungul timpului, comparația dintre Marea Neagră și Triunghiul Bermudelor. Dacă în Atlantic legendele vorbesc despre avioane dispărute fără urmă, în apropiere de Tuzla, Șabla și Insula Șerpilor, mărturiile marinarilor și cercetările geologice arată că realitatea are explicații științifice, dar rămâne învăluită într-un aer de mister.