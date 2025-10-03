Social

Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la nivel global

Comentează știrea
Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la nivel globalMare. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Triunghiul Bermudelor din Oceanul Atlantic  nu este singurul loc de pe glob unde fenomene inexplicabile au atras atenția navigatorilor. În Marea Neagră, în zone precum Tuzla, Șabla sau Insula Șerpilor, marinarii au semnalat de-a lungul timpului anomalii magnetice, accidente maritime și chiar episoade în care „marea ia foc”.

Busole dereglate și vapoare atrase spre stânci

Comandantul de navă Valentin Stan a povestit că atunci când traversa cu vaporul zona Tuzla–Caliacra, acul busolei se mișca necontrolat. „Aici așa se întâmplă de când e lumea și pământul. Timonierul folosea girocompasul, care nu era influențat de perturbațiile magnetice”, a explicat el.

Astfel de anomalii au provocat numeroase accidente în prima jumătate a secolului XX, când instrumentele de navigație nu erau suficient de avansate. Vapoarele nu se mai puteau orienta, iar multe au eșuat sau s-au lovit de stânci.

Un caz cunoscut este cel al navei de pasageri „Împăratul Traian”, construită în 1906 în Franța, care a naufragiat pe stânci în 1927, la 12 mile de Capul Tuzla.

Ideologul lui Putin: Schimbarea ordinii mondiale nu se face niciodată într-un mod pașnic
Ideologul lui Putin: Schimbarea ordinii mondiale nu se face niciodată într-un mod pașnic
Topul celor mai periculoase destinații pe care e mai bine să le eviți
Topul celor mai periculoase destinații pe care e mai bine să le eviți

Presa interbelică despre „forța necunoscută”

Ziarele anilor 1930 au relatat pe larg aceste fenomene. Cotidianul Curierul scria, în martie 1927, că pe traseul dintre Șabla și Tuzla busola navelor deviază constant spre vest cu aproximativ 15 grade, fapt care ar fi explicat naufragiile repetate.

Fenomenul a fost confirmat și de căpitanii mai multor vase străine, inclusiv ai vaporului englez „Skotisch Bart”, care au raportat oficial aceste deviații Căpităniei Portului Constanța.

Marea Neagră fierbe în toiul iernii

Marea Neagră. Sursa foto: Arhiva EvZ

Explicația geologică

Glicherie Caraivan, cercetător la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Geologie Marină, a explicat că anomaliile sunt provocate de o falie tectonică în zona Șabla.

„La Șabla avem o falie inframoesică în structura adâncă a globului. Câmpul electric și cel magnetic sunt perturbate, iar navigatorii percep astfel mișcări dezordonate ale acului magnetic”, a precizat el.

Insula Șerpilor și legendele disparițiilor

Insula Șerpilor, situată în nord-vestul Mării Negre, este învăluită de numeroase legende. În decembrie 1945, cinci bombardiere americane ar fi dispărut în apropierea insulei, iar în 1990 un mic aparat de zbor grecesc s-a pierdut la doar câteva zeci de kilometri de țărmul românesc.

De-a lungul timpului, pescarii au povestit despre episoade bizare în care „marea arde”.

Cum ia foc marea

Potrivit explicațiilor geologice, zona nord-estică a Mării Negre este intens tectonizată. În cazul unor alunecări submarine masive, aluviunile antrenează hidrogenul sulfurat acumulat pe fundul mării către suprafață. În contact cu aerul, acesta se autoaprinde, ceea ce ar explica relatările despre „marea care ia foc”.

Un „Triunghi al Bermudelor” românesc?

Anomaliile magnetice, accidentele navale și fenomenele de combustie spontană au alimentat, de-a lungul timpului, comparația dintre Marea Neagră și Triunghiul Bermudelor. Dacă în Atlantic legendele vorbesc despre avioane dispărute fără urmă, în apropiere de Tuzla, Șabla și Insula Șerpilor, mărturiile marinarilor și cercetările geologice arată că realitatea are explicații științifice, dar rămâne învăluită într-un aer de mister.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Fenomenul ciudat de la Tuzla–Șabla, din Marea Neagră și o întrebare care provoacă dileme la nivel global
23:48 - Trăsăturile de personalitate care te-ar putea ajuta să trăiești mai mult: Riscul de deces, redus cu 21%
23:39 - Primarul care a înzestrat Capitala cu instituții financiare moderne: Constantin N. Brăiloiu
23:27 - Ideologul lui Putin: Schimbarea ordinii mondiale nu se face niciodată într-un mod pașnic
23:17 - Cea mai nesigură mașină, potrivit unui sondaj realizat cu zeci de mii de șoferi
23:06 - Stabilirea migranților în Marea Britanie condiționată: fără beneficii sociale

HAI România!

Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare

Proiecte speciale