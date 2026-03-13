Agenții FBI intră „în ring” cu starurile UFC. Vor învăța noi tehnici de luptă

Înainte de evenimentul UFC care va avea loc pe peluza Casei Albe în luna iunie, mai mulţi luptători vor vizita Academia Agenţilor Speciali FBI din Quantico pentru a conduce o sesiune de antrenament, atât pentru agenţii aflați în procesul de formare, cât şi pentru personalul superior, informează Reuters.

Nu este clar care vor fi tehnicile de luptă abordate, dar UFC a anunțat că luptătorii „vor oferi informaţii despre modul în care se antrenează pentru competiţii şi vor demonstra tehnici şi tactici specifice, oferind o perspectivă unică studenţilor care se pregătesc să intre în biroul local”.

Printre sportivii implicaţi se numără Michael Chandler, Jorge Masvidal şi Chris Weidman.

Kash Patel, directorul FBI, a arătat că antrenamentul le oferă agenţilor oportunitatea de a învăţa de la sportivi de talie mondială, sporind pregătirea instituţiei în misiunea de protejare a cetăţenilor americani.

„Aceasta este o oportunitate extraordinară pentru agenţii noştri FBI de a învăţa şi de a se antrena alături de unii dintre cei mai mari sportivi de pe planetă, ajutând astfel cea mai importantă agenţie de aplicare a legii din lume să fie şi mai bine pregătită pentru a proteja poporul american”, a arătat acesta.

Preşedintele şi CEO-ul UFC, Dana White, este cunoscut pentru susţinerea preşedintelui american Donald Trump. Pe 14 iunie, organizaţia va organiza pe peluza Casei Albe un eveniment unic, UFC Freedom 250, pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite şi cea de-a 80-a aniversare a lui Trump.

Capul de afiş al galei UFC Freedom 250 este confruntarea pentru titlul la categoria uşoară dintre Ilia Topuria și Justin Gaethje, un meci foarte aşteptat de fani. Gala include, de asemenea, un duel spectaculos la categoria grea între Alex Pereira și Ciryl Gane, doi dintre cei mai importanți luptători din divizie.