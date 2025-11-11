Tragedie în lumea MMA. Godofredo „Pepey” Castro a murit în detenție în Statele Unite

Fostul luptător al Ultimate Fighting Championship (UFC), Godofredo „Pepey” Castro, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit mort în arest, într-o unitate de detenţie din statul Florida, Statele Unite, într-un caz catalogat de autorităţi drept posibil suicid.

Decesul survine în contextul în care se afla în spatele gratiilor după ce fusese reţinut pentru acuzaţii grave de violenţă domestică.

Castro a fost găsit inert în celula sa, în jurul orei 20:00, în timp ce personalul de la Broward Sheriff’s Office (Biroul Şerifului din Broward) efectua verificările de rutină în închisoarea principală din ­Fort Lauderdale.

Un purtător de cuvânt al instituţiei a transmis că trupul a fost descoperit cu un cearşaf înfăşurat în jurul gâtului.

Echipajele de urgenţă au intervenit, iar Castro a fost transportat la Broward Health Medical Center, unde a decedat ulterior.

Oficialii au declarat că nu suspectează implicarea vreunei fapte violente, însă cauza oficială a decesului rămâne în aşteptare. TMZ

Castro fusese reţinut încă din data de 30 iunie 2025, în oraşul Deerfield Beach, Florida, pentru mai multe acuzaţii legate de violenţă domestică asupra soţiei sale, printre care răpire, strangulare, intimidarea martorului şi agresiune.

Raportul poliţiei relatează că incidentul a avut ca punct de plecare o dispută despre gelozie.

Soţia a declarat că atacatorul a tras-o de păr înapoi în locuinţă, a strangulat-o până şi-a pierdut conştiinţa de trei ori, iar ulterior l-a aruncat la pământ şi „i-a zdrobit capul de sol repetat, cu faţa în jos”.

De asemenea, poliţia a observat răni vizibile pe faţa femeii şi roşeaţă în jurul gâtului.

La momentul reţinerii, Castro declara că nu recunoştea acuzaţiile — adică pledase nevinovat pentru toate capetele de acuzare.

Originar din statul Ceará, Brazilia, Castro a devenit cunoscut după ce a apărut în sezonul 1 al emisiunii „The Ultimate Fighter Brazil”.

În cadrul UFC, a înregistrat un palmares de 5 victorii şi 6 înfrângeri. Sherdog Ulterior, după părăsirea UFC-ului, a mai susţinut câteva luptă pe circuitul regional; în total, la profesionişti, a acumulat 13 victorii şi 7 înfrângeri.

Ultima sa luptă profesională a avut loc în februarie 2022.

Prietenul şi fostul coleg de la The Ultimate Fighter Brazil, Rony Mariano Bezerra, a fost unul dintre primii care a transmis vestea morții pe reţelele sociale, afirmând:

„Din păcate, nu a putut face faţă presiunii şi a ajuns să-şi ia viaţa, poate acest lucru să servească ca exemplu.” „Luptătorii pot fi foarte puternici fizic, dar dacă mintea lor nu este stabilă, pot ajunge să comită un act ca acesta.”

Avocatul soţiei lui Castro, Gaudenio Santiago, a transmis pentru presa braziliană că „moartea cuiva aflat în custodie este o chestiune gravă”.

De asemenea, el a solicitat „respect pentru familie” şi evitarea comentariilor răuvoitoare şi a speculaţiilor care să provoace suferinţă suplimentară.

Moartea lui Godofredo “Pepey” Castro intervine într-o perioadă complexă — aflându-se în detenţie, în aşteptarea procesului pentru acuzaţii grave de violenţă domestică, şi răspunde provocărilor tot mai mari privind sănătatea mintală în rândul sportivilor de contact.

Autorităţile continuă să investigheze pentru a stabili în mod oficial cauza morţii.