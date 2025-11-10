Ofițer de securitate de la CEC Bank Iași, arestat după ce ar fi sustras bani din bancomat

Un angajat responsabil de securitate la CEC Bank Nicolina Iași a ajuns în arest preventiv, fiind acuzat că ar fi sustras sume considerabile de bani dintr-un bancomat instalat chiar în incinta unității bancare. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, acesta ar fi folosit cheile de acces și codurile de dezarmare deținute prin atribuțiile de serviciu, profitând totodată de faptul că agenția era închisă temporar, iar sistemul de supraveghere video nu funcționa.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a anunțat luni că instanța a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile, după ce au fost formulate acuzații de furt calificat în formă continuată împotriva ofițerului de securitate angajat al CEC Bank Nicolina.

Conform detaliilor din dosar, angajatul ar fi acționat în două momente distincte, pe 16 și apoi pe 23 octombrie 2025. Folosind atât cheile și cartelele de acces, cât și codurile de dezarmare, acesta ar fi pătruns fără drept în interiorul instituției bancare, în perioada în care agenția nu era deschisă publicului. În lipsa înregistrărilor video, accesul său ar fi rămas neobservat, oferindu-i posibilitatea de a ajunge la aparatul M.F.M. (Multi Function Machine) amplasat în interior.

Anchetatorii notează că, odată ajuns la bancomat, bărbatul ar fi rupt sigiliile de pe casetele de valori și ar fi sustras aproximativ 48.000 de lei și 9.750 de euro la prima acțiune, iar o săptămână mai târziu încă aproximativ 20.000 de lei. În total, suma furată se ridică la 68.650 de lei și 9.750 de euro. Operațiunile au fost realizate, susțin procurorii, cu folosirea mijloacelor interne ale instituției, fapt care amplifică gravitatea acuzațiilor.

Ulterior reținerii sale, Judecătoria Iași a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, pe baza probelor existente în dosar, stabilind că bărbatul este cercetat pentru furt calificat. Măsura privește intervalul necesar continuării investigațiilor și clarificării întregului context în care s-au produs sustragerile.