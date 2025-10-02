Alertă medicală în Dolj. 150 de cazuri de hepatită A, confirmate de DSP

Șapte focare de hepatită virală acută de tip A au fost descoperite în județul Dolj, medicii confirmând până acum aproximativ 150 de cazuri. Alte 300 de persoane care au intrat în contact direct cu bolnavii sunt monitorizate de Direcția de Sănătate Publică Dolj (DSP).

Șase focare sunt de tip comunitar și au fost depistate în Amărăștii de Sus, Coțofenii din Față, Coșoveni, Ghizdăvești, Craiova și Ocolna. Un focar familial a fost confirmat în Craiova, în cartierul Bănie.

Direcția de Sănătate Publică Dolj a demarat mai multe acțiuni pentru a limita răspândirea hepatitei A. Au fost declanșate anchete epidemiologice, iar cazurile suspecte au fost îndrumate către Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Craiova.

În focare s-au efectuat dezinfecții, fiind distribuite 1.600 de tablete de cloramină. De asemenea, au fost vaccinați 132 de contacți – 51 de adulți și 81 de copii – cu doze achiziționate recent (165 pentru adulți și 270 pentru copii).

Totodată, în perioada 22–23 septembrie au fost instruiți mediatorii sanitari și asistenții comunitari, iar reprezentanții comunităților vulnerabile, inclusiv de etnie romă, au participat la întâlniri de informare privind prevenirea bolii, potrivit DSP Dolj.

Hepatita A, denumită adesea „boala mâinilor murdare”, este una dintre cele mai răspândite forme de hepatită virală și, în același timp, una dintre cele mai contagioase.

Virusul se transmite ușor prin alimente sau apă contaminate, dar și prin contact direct cu persoane infectate, mai ales în comunități unde igiena este precară.

Pacienții pot prezenta simptome precum oboseală accentuată, febră, dureri abdominale, greață, vărsături și icter. În unele cazuri, perioada de recuperare poate fi lungă, iar manifestările pot afecta capacitatea de muncă și viața de zi cu zi pentru săptămâni întregi.

Copiii și adolescenții sunt cei mai expuși, în special în zonele unde accesul la apă curată și condiții sanitare corespunzătoare este limitat. De aceea, focarele apar frecvent în comunități aglomerate sau în rândul grupurilor vulnerabile.