Alertă de accident aviatic în Vaslui. Incident semnalat prin E-CALL

Autoritățile din Vaslui au declanșat o operațiune de căutare după ce un avion ultraușor nu a mai putut fi contactat de proprietar. Pilotul urma să aterizeze în zona Băcani, însă condițiile de ceață densă ar fi împiedicat aterizarea.

Forțele de intervenție din județul Vaslui au fost mobilizate joi dimineață, 23 octombrie, după ce un avion ultraușor a dispărut de pe radar în zona localității Băcani, iar pilotul nu a mai putut fi contactat de reprezentanții firmei care deținea aparatul de zbor.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei prânzului, prin sistemul E-CALL la numărul de urgență 112, urmat de un apel direct al unei persoane din cadrul societății care opera avionul. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, aeronava urma să aterizeze în apropiere de Băcani, însă ceața densă din zonă ar fi împiedicat aterizarea în condiții de siguranță.

„Un apel E-CALL pe 112, urmat de apelul unei persoane a societăţii căreia îi aparţine avionul de mici dimensiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza. Ulterior, a fost pierdut contactul cu pilotul”, a precizat ISU Vaslui într-un comunicat de presă.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad, alături de polițiști, jandarmi și echipe medicale. Zona este una împădurită, cu teren accidentat, ceea ce îngreunează căutările.

Reprezentanții ISU au declarat că vizibilitatea redusă face misiunea de căutare extrem de dificilă. Echipele de intervenție s-au deplasat pe mai multe direcții, atât pe drumurile comunale, cât și în zonele agricole din jurul localității Băcani.

Pentru moment, nu există confirmarea prăbușirii aeronavei, însă autoritățile tratează cazul ca pe un posibil accident aviatic, având în vedere pierderea totală a contactului radio cu pilotul.

Căutările sunt coordonate în comun de ISU Vaslui, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

Potrivit primelor informații, avionul este un model ultraușor de agrement, folosit pentru zboruri scurte. Firma căreia îi aparține aeronava este înregistrată în zona Moldovei și efectua frecvent zboruri în regim privat.

Pilotul ar fi experimentat, însă condițiile meteo dificile — ceață densă și vizibilitate redusă la mai puțin de 100 de metri — ar fi putut duce la dezorientare sau la o aterizare forțată.

Autoritățile nu au făcut public, deocamdată, numele pilotului sau locul exact al decolării, până la confirmarea oficială a incidentului.