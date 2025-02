EVZ Special Alegerile prezidențiale din România. Bruno Ștefan, sociolog: „Fenomenul Călin Georgescu a fost lucrat de specialiști”. Video







O nouă ediție a podcastului „Esențial”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”, a adus în atenția oamenilor un subiect important. Este vorba de alegerile prezidențiale din România, care urmează să aibă loc din nou în luna mai a acestui an. Invitatul special al discuției a fost Bruno Ștefan. Acesta este expert în politică, fiind omul care a lucrat cu majoritatea liderilor politici importanți de după Revoluție, președinți, premieri sau miniștri.

Alături de redactorul șef al Revistei Capital, Sorin Andreiana, specialistul a analizat implicațiile României în cadrul planurilor noii administrații Trump. Discuția s-a axat pe schimbările de politici din Statele Unite ale Americii, dar și pe situația internă, fiind dezbătuți candidații cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale.

Fenomenul Călin Georgescu

Peste două luni, românii vor trebui să voteze din nou în cadrul alegerilor prezidențiale. Astfel, acesta este momentul în care sunt analizate șansele candidaților în noua bătălie electorală. Potrivit ultimelor sondaje, Călin Georgescu se află pe primul loc și un întreg val a fost construit în jurul lui.

„Fenomenul Călin Georgescu a fost lucrat de specialiști. Crearea mitului Călin Georgescu este rezultatul lucrului unor oameni care asta vor să impună în opinia publică. Așa au creat valul. În mod normal, când vine un tsunami, te gândești să pui o stavilă să-l oprești dacă nu-ți convine. M-aș fi așteptat ca cei care sunt nemulțumiți de fenomenul Georgescu să iasă să facă ceva. Populația este nemulțumită. Nu vă uitați numai la faptul că el are 30% în unele sondaje. Gândiți-vă că 70% nu vor așa ceva și vorbim de oameni de diverse ocupații, oameni intelectuali, educați, oameni obișnuiți. Dar dacă nu se poate contrapune nimic? De ce pe partea cealaltă nu lucrează nimeni și pe partea asta se lucrează numai în acest fel?

Este un fenomen lucrat nu cum era tradițional de 2-5 experți care se adună, ci de o forță a unor instituții care trebuie să impună valul. Acest val puternic vine de la serviciile secrete care își văd împlinirea idealului dacopat și creștino-mistic și altele. Li se pare că suveranismul de acest fel, în opinci și cu stegarul dac și cu cușma și cu șuba tricoloră, asta este întruchiparea identității naționale. Cei proști sunt ușor de intoxicat”, a precizat sociologul.

O flacără ce continuă să ardă

Potrivit invitatului, fenomenul Călin Georgescu este susținut puternic de instituții care au instrumentele necesare pentru a bloca orice posibil atac. „Serviciile secrete au instrumentele necesară ca să țină flacăra Georgescu aprinsă și să-i oprească pe toți care ar putea să atenteze la farul călăuzitor. Scopul este ca ei să nu mai facă nimic, să stea deoparte, ca astfel să iasă Georgescu. Dacă alții nu se hotărăsc să se adune și să-l oprească, va ieși”, a explicat sociologul.

Situația din prezent, ce face referire la Călin Georgescu este, potrivit invitatului, un fenomen social. „Fenomenul Georgescu îl pot dezmembra și îl pot aduce la 0,1%, dacă eu am mijloacele să lucrez cu acest fenomen. Cum este un caz complex, am nevoie de resurse, de echipe. Cine vine să lucreze la așa ceva? Vedeți vreun specialist să trateze fenomenul Georgescu, care este inflamat, și să-l dezmembreze pe bucățele? Eu văd cum se creează cultul Georgescu. Eu nu văd ca cineva să oprească acest val și ar putea”, spune Bruno Ștefan.

Apropierea de alegători

Specialistul a precizat că unii oameni politici nu reușesc să vorbească cu alegătorii pe limba lor. Din acest motiv, ajung să piardă voturi. „Am lucrat cu politicieni din 1990 până acum, șefi de state, premieri, miniștri, deputați, senatori, oameni politici, mulți… cu sutele. Cunosc omul politic care așteaptă de la specialist mai degrabă să-i confirme că el gândește corect, chiar dacă este într-o fundătură în relația cu publicul. El nu vrea să accepte că a luat-o pe arătură și să se pună pe un drum drept. Are nevoie de specialiști care să spună… este foarte bine, publicul este prost, tu mergi pe mai departe. Așadar se duc în zid.

Eu le spun stop… ascultă-l pe Ionescu, pe Popescu, de acolo preiei ideile, fă-te una cu el, reprezintă-l pe acel om. Dacă vrei să te voteze, vorbește pe limba lui, du-te și cunoaște-i limba. Oamenii nu vor să-i cunoască pe alegători, nici măcar pe alegătorii care i-ar vota și există un public care i-ar fi privit cu simpatie și pe alții, dar ei nu se întorc către acel public”, a spus invitatul podcastului.

Fals în sondaje

Sociologul a explicat că multe sondaje care apar în spațiul public sunt false. Astfel, procentele mari atribuite unora dintre candidați au rolul de a influența publicul. „Eu am făcut sute de sondaje, eu știu când încep să le falsifice. Am 800 de sondaje coordonate până acum, miros falsul de la șapte poște distanță. Am profunde îndoieli că cifra de 30% este reală. Este mai mică și, dacă arătăm acest lucru, devine și mai mică. Este exact fenomenul Geoană.

El era pe sondajul corect la 15% când a pornit. Geoană a fost dezmembrat, l-au luat la țintă și au început să îl toace bucățică cu bucățică până l-a adus la 5-6. Geoană a fost obiect de studiu pentru unii sociologi care nu și-au dorit să ajungă el. Nu se poate face cu Georgescu la fel? Geoană, omul de la NATO, care avea notorietate, fusese votat de 5 milioane de oameni în trecut, avea șanse să intre în turul II. Nu se poate și cu Georgescu? Cei care încearcă sunt împiedicați”, a precizat Bruno Ștefan.

Nicușor Dan, șanse mari

Specialistul a explicat că Nicușor Dan este un candidat care ar putea avea șanse mari în cadrul alegerilor prezidențiale. „Eu am spus că finala va fi între Nicușor Dan și Victor Ponta. În cazul în care Călin Georgescu nu va mai candida, eu îl văd pe Victor Ponta venind și atunci vom avea oarecum în oglindă un trumpist și un soroșist. Bătălia este între societăți deschise și societăți închise. Trebuie să acceptăm diversitatea într-o societate, să ieșim din chestia asta tribală. La nivel de câștigător, în mai mare măsură, populația ar fi pro-Ponta”

În cazul în care va candida Călin Georgescu, acesta se va confrunta cu Nicușor Dan, potrivit sociologului. Brono Ștefan a precizat că, în ciuda așteptărilor, Crin Antonescu nu va avea nicio șansă. „Nu-i dau nici o șansă pentru că nu-l susține nici propriul partid, care a bătut palma pe o parte cu Nicușor Dan, nu-l susține nici PSD-ul. Ponta nu va candida dacă se va duce Călin Georgescu mai departe, susținut de partea asta din PSD. Atunci, Călin Georgescu intră în finală, probabil cu Nicușor Dan.

Avem o populație tradițională și nu s-a schimbat lucrul acesta. Populația României din 1990 încoace are aceleași pattern-uri electorale. Deși am avut un pic mai mulți de stânga, întotdeauna dreapta a câștigat. Deși Ponta are o populație mai numeroasă de partea lui decât Nicușor Dan, un specialist bun îl poate neutraliza pe Ponta. Nicușor Dan și-a tras ceva echipă lângă el sau cel puțin a fost un bun negociator și a reușit să o neutralizeze și pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei și pe Piedone, ceea ce n-a fost un joc mic”, spune expertul.