Adevărul despre averea lui Dani Mocanu, dezvăluit de avocatul Bogdan Păun

Manelistul Dani Mocanu, dat în urmărire pentru a-și executa pedeapsa de patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, rămâne de negăsit. În timp ce speculațiile privind averea manelistului și o eventuală posibilitate de a fugi din țară continuă, avocatul Bogdan Păun, care i-a oferit consultanță juridică, a declarat că nu s-au înțeles din cauza onorariului, potrivit Fanatik.

Avocatul Bogdan Păun, care i-a oferit consultanță lui Dani Mocanu, a precizat că nu poate confirma averea manelistului. Relația lor profesională s-a încheiat din cauza neînțelegerilor privind onorariul, iar detaliile financiare rămân confidențiale.

„Nu ne-am înțeles în privința onorariului, dar nu pot spune suma. Acestea sunt detalii de ordin personal, confidențial. Nu putem discuta asemenea chestii. Eu am spus că poliția gândește că are posibilități financiare, probabil de asta l-au dat imediat în urmărire internațională” a declarat avocatul.

Păun a declarat că poliția consideră că Mocanu ar avea posibilități financiare, iar acesta își afișează un stil de viață opulent pe rețelele de socializare. Aocatul a menționat că nu cunoaște situația reală, iar imaginea publică poate fi diferită de realitate.

Avocatul Bogdan Păun a explicat că legea nu prevede un termen de 24 de ore pentru predarea unui condamnat, ci doar că executarea pedepsei se pune în aplicare imediat. Dani Mocanu nu a fost găsit la domiciliul său din Ștefănești, județul Argeș, fiind astfel dat în urmărire.

Manelistul și fratele său au fost condamnați pentru implicarea într-un conflict violent din 2022, într-o stație de carburant, în urma căruia o persoană a fost grav rănită. Procurorii au încadrat fapta drept tentativă de omor, iar procesul a durat mai bine de trei ani, cu multiple termene și apeluri.

Bogdan Păun a explicat că poliția a acționat preventiv, considerând că Dani Mocanu este o persoană cunoscută, cu posibilități financiare și conexiuni. Aceasta nu înseamnă, însă, că manelistul s-ar fi sustras în mod real de la executarea pedepsei.

Avocatul a mai precizat că nu i se pare justificată încadrerea faptei la tentativă de omor. Potrivit lui, Mocanu și fratele său nu au planificat să ucidă victima, ci a fost vorba despre un conflict care a degenerat într-un incident violent.