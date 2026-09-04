Actrița Adriana Piteșteanu, cunoscută pentru activitatea sa în teatru și film, a murit la vârsta de 90 de ani, potrivit anunțului făcut de Uniunea Teatrală din România (UNITER). De-a lungul anilor, regretata actriță a format generații de profesioniști.

Reprezentanții UNITER au transmis un mesaj de condoleanțe și au adus în prim plan cariera Adrianei Piteșteanu.

„Am aflat cu tristeţe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteşteanu, actriţă de teatru şi film, regizoare şi pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoţiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viaţă, care va rămâne în amintirea breslei teatrale româneşti. (...) Dumnezeu să o odihnească!”, spun reprezentanții UNITER.

De-a lungul activității sale, Adriana Piteșteanu a avut mai multe roluri în domeniul artelor spectacolului, fiind implicată atât în teatru și film, cât și în regie și formarea noilor generații de artiști.

Persoanele care doresc să-i aducă un ultim omagiu Adrianei Piteșteanu sunt așteptate vineri și sâmbătă la Biserica Răzoare, situată pe Drumul Sării, nr. 119. Slujba de înmormântare va avea loc la aceeași biserică, sâmbătă, de la ora 11:00.

Recent, actrița Anca Pandrea, una dintre figurile îndrăgite ale scenei românești, a murit la vârsta de 80 de ani. Născută la Făgăraș, la 16 februarie 1946, Anca Pandrea a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1970 și și-a dedicat o parte importantă a carierei Teatrului de Comedie.

memorabile, printre care „Volpone” de Ben Jonson, „Noaptea la Madrid” de Daniel Ceccaldi, „Plicul” de Liviu Rebreanu, „Cercul de cretă caucazian” de Bertolt Brecht, „Cinema” de Jean Anouilh, „Livada de vișini” de Anton Cehov, „Harold și Maude” de Colin Higgins, „Există nervi” de Marin Sorescu, „Scaiul” de Georges Feydeau, „Amphitryon” de Molière și „D’ale carnavalului” de I. L. Caragiale.

De-a lungul carierei, Anca Pandrea a colaborat cu regizori importanți ai teatrului românesc, printre care Lucian Giurchescu, Ion Cojar, Horea Popescu, Sanda Manu, Nicolae Caranfil, Alexandru Darie și Valeriu Moisescu.

Actrița a avut, de asemenea, o carieră în film și televiziune și a fost căsătorită cu actorul Iurie Darie, alături de care a trăit o poveste de dragoste cunoscută și apreciată de public. Prin activitatea sa artistică, Anca Pandrea rămâne parte importantă a generației de actori care au contribuit la istoria teatrului și cinematografiei românești.