Acord între Ucraina și Portugalia pentru producția de drone maritime

Ucraina și Portugalia vor colabora pentru producerea de drone maritime, după cum a anunțat, azi, un consilier al președintelui Volodimir Zelenski. Oleksandr Kamşin a afirmat, într-un mesaj ce a fost publicat pe platforma X, că vehiculele ucrainene de suprafaţă fără pilot (USV) şi-au dovedit eficienţa împotriva navelor şi submarinelor ruseşti, conform reuters.

Oficialul de la Kiev a mai precizat că aceste sisteme vor contribui și la apărarea maritimă a Europei, datorită cooperări cu Portugalia. Înțelegerea dintre ucrainei și lusitani reprezintă un nou pas legat de extinderea parteneriatelor de apărare ale Ucrainei cu state membre NATO şi vine în contextul intensificării utilizării dronelor navale de către Kiev în conflictul cu Rusia.

Altfel, dronele ucrainene au lansat, vineri, un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aflate în Marea Caspică, proprietate a gigantului Lukoil, vizând totodată și o navă militară de patrulare care opera în apropierea instalației. Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, ținta principală a fost platforma de foraj a zăcământului petrolier Filanovsky, una dintre cele mai importante exploatări offshore ale Rusiei.

În urma atacului, instalația a suferit avarii semnificative, deși detaliile exacte privind amploarea daunelor nu au fost încă făcute publice. Platforma vizată a mai fost atacată cu drone de cel puțin două ori în decembrie, însă acesta este primul incident din Marea Caspică recunoscut oficial de oficialii armatei ucrainene.

De asemenea, tot ieri, dronele cu rază lungă de acțiune, operate de Centrul Special de Operațiuni SBU Alpha, au lovit o platformă din câmpul petrolifer și gazifer Korșaghin, administrat de Lukoil-Nizhnevolzhskneft, a declarat pentru publicația The Kyiv Independent o sursă din SBU sub protecția anonimatului. Autoritățile de la Kiev susțin că infrastructura petrolieră rusă reprezintă o țintă legitimă