International

Acord între Ucraina și Portugalia pentru producția de drone maritime

Comentează știrea
Acord între Ucraina și Portugalia pentru producția de drone maritimeSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Ucraina și Portugalia vor colabora pentru producerea de drone maritime, după cum a anunțat, azi, un consilier al președintelui Volodimir Zelenski. Oleksandr Kamşin a afirmat, într-un mesaj ce a fost publicat pe platforma X, că vehiculele ucrainene de suprafaţă fără pilot (USV) şi-au dovedit eficienţa împotriva navelor şi submarinelor ruseşti, conform reuters.

Acord important ce vizează producția de drone maritime, încheiat de Ucraina și de Portugalia

Oficialul de la Kiev a mai precizat că aceste sisteme vor contribui și la apărarea maritimă a Europei, datorită cooperări cu Portugalia. Înțelegerea dintre ucrainei și lusitani reprezintă un nou pas legat de extinderea parteneriatelor de apărare ale Ucrainei cu state membre NATO şi vine în contextul intensificării utilizării dronelor navale de către Kiev în conflictul cu Rusia.

Eurodrone

Eurodrone / sursa foto: wikipedia

Atac important lansat, ieri, de ucrainei

Altfel, dronele ucrainene au lansat, vineri, un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aflate în Marea Caspică, proprietate a gigantului Lukoil, vizând totodată și o navă militară de patrulare care opera în apropierea instalației. Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, ținta principală a fost platforma de foraj a zăcământului petrolier Filanovsky, una dintre cele mai importante exploatări offshore ale Rusiei.

În urma atacului, instalația a suferit avarii semnificative, deși detaliile exacte privind amploarea daunelor nu au fost încă făcute publice. Platforma vizată a mai fost atacată cu drone de cel puțin două ori în decembrie, însă acesta este primul incident din Marea Caspică recunoscut oficial de oficialii armatei ucrainene.

Taxă dubioasă la Spitalul Județean Suceava. Eliberarea documentelor care atestă ora nașterii te costă 10 lei
Taxă dubioasă la Spitalul Județean Suceava. Eliberarea documentelor care atestă ora nașterii te costă 10 lei
Nu-i ca-n filme: ce „învață” tinerii despre viața intimă nu e realitatea
Nu-i ca-n filme: ce „învață” tinerii despre viața intimă nu e realitatea

Unde au lovit dronele cu rază lungă de acțiune

De asemenea, tot ieri, dronele cu rază lungă de acțiune, operate de Centrul Special de Operațiuni SBU Alpha, au lovit o platformă din câmpul petrolifer și gazifer Korșaghin, administrat de Lukoil-Nizhnevolzhskneft, a declarat pentru publicația The Kyiv Independent o sursă din SBU sub protecția anonimatului. Autoritățile de la Kiev susțin că infrastructura petrolieră rusă reprezintă o țintă legitimă

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:27 - Taxă dubioasă la Spitalul Județean Suceava. Eliberarea documentelor care atestă ora nașterii te costă 10 lei
21:19 - Acord între Ucraina și Portugalia pentru producția de drone maritime
21:06 - Nu-i ca-n filme: ce „învață” tinerii despre viața intimă nu e realitatea
20:59 - De ce merită să vizitezi țara lui Moș Crăciun. Cele mai spectaculoase atracții
20:57 - „One Battle After Another” va putea fi vizionat pe HBO MAX. Filmul, lider în nominalizări la Globurile de Aur
20:47 - Manchester City, victorie fără emoții cu West Ham. Radu Drăgușin s-a reîntors în lotul lui Tottenham

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale