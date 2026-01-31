Social

Acatistului Sfântului Nicolae, când se citește și la ce este folositor

Acatistului Sfântului Nicolae este o rugăciune extrem de puternică mai ales pentru ajutorarea copiilor care au nevoie de sănătate sau binecuvântare. Acest sfânt este recunoscut pentru acordarea de ocrotire celor în nevoie.

Sfântul Nicolae, protector al celor în nevoi

Cunoscut pentru faptul că sare în ajutorul celor nevoiași, Sfântul Nicolae este invocat ori de câte ori cineva are nevoie de ocrotire. De altfel, acesta este cunoscut drept ajutătorul celor care sunt nedreptățiți.

De altfel acatistul este citit pentru cei care vor să scape de primejdii și de boală, el fiind considerat mijlocitor pentru o viață liniștită.

Acatist pentru scăparea de sărăcie

De asemenea, Sfântul Nicolae este cunoscut pentru faptul că ajutat oamenii să scape de sărăcie. Drept urmare cei care sunt în astfel de nevoi pot să citească acest acatist. Se cere prin intermediul acestei rugăciuni ajutor material.

Imaginea lui Moș Nicolae

Moș Nicolae este considerat protectorul copiilor. Sursa foto: www.facebook.com/Paginamea123

Credincioșii mai cer de la el izbăvirea de necazuri, primejdii, datorii și situații disperate, Sfântul fiind renumit pentru intervenția sa promptă. Cei care călătoresc pot să îi ceară Sfântului protecție și siguranță. El este cunoscut ca fiind salvator al celor care se află pe ape.

Protecție față de dușmani

Sfântul Nicolae este recunoscut și pentru faptul că oferă protecție împotriva dușmanilor văzuți și a celor nevăzuți. Această rugăciune se poate citi oricând mai ales la nevoie. Dar este recomandat să fie citit în jurul datei de 6 decembrie sau în zilele de joi când sunt pomeniți ierarhii.

Legenda Moșului Nicolae, așa cum este cunoscut în tradiția populară, spune că acesta se deghiza și se strecura în casele celor nevoiași, lăsând bani, haine și merinde. Dar cea mai populară poveste este cea a tatăalui care, în lipsa banilor, voia să-și împingă fetele la căsătorii nefericite. Atunci, Moș Nicolae s-ar fi strecurat în casa bărbatului și a pus bani pentru fiecare dintre cele trei fete, în șosetele puse la uscat în fața sobei.

