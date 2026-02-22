Social

Acatistul Sfintei Teodora ajutător în situații disperate. Pentru ce se citește

Acatistul Sfintei Teodora ajutător în situații disperate. Pentru ce se citește Sursa foto: Dreamstime.com
Sfânta Toedora de la Sihla sau din Alexandria este invocată de credincioși pentru a se cere ajutor în luminarea minții. De asemenea, ea ajută în cazul ispitelor și eliberării de sub puterea diavolului.

Sfânta Teodora întărește inima

Acatistul acestei sfintei este citit de credincioșii care vor să se pocăiască și vor să se întoarcă de la păcat. Rugăciunea este grabnic ajutătoare și în cazul în care se dorește întărirea minții și a inimii. Mai ales în timpul ispitelor diavolești. Ea este cunoscută că îi ajută pe cei care trec prin situații disperate.

Sfânta Teodora. Calendar creștin ortodox

Sfânta Teodora. Sursa foto: Wikipedia

Cei care simt nevoia să se roage mai intens, este recomandat ca acatistul să fie citit 7 zile. Sfânta este prăznuită pe data de 7 august. Iar în jurul acestei date este recomandat să fie citit și acatistul. Cu toate acestea, rugăciunea poate fi invocată ori de câte ori este nevoie.

Schitul Sihla din Moldova, locul unde s-a înălțat la cer

Sfânta Teodora s-a născut în secolul al-XVII-lea în Moldova, mai exact în satul Vănători din Neamț. A fost obligată să se căsătorească de către părinții ei, dar ea nu și-a dorit acest lucru.

În cele din urmă la convins și pe soțul ei să urmeze viața monahală. A ajuns la Schitul Vărzărești de unde a fugit odată cu năvălirea turcilor. S-a retras în munții Vrancei din calea lor și în cele din urmă a rămas într-o peșteră lângă Sihla.

Unde se află moaștele

Acolo un sihastru milostiv i-a oferit chilia lui. Dar Sfânta a îndurat și frig și foame, pentru că a ales această cale. În cele din urmă au descoperit-o turcii și acolo, dar a murit înainte ca ei să o captureze.

Trupul Sfintei a rămas în peșteră până după 1830. Atunci domnitorul Mihai Sturza a luat moaștele ei și le-a depus într-o raclă demnă de o sfântă. Moaștele ei se află la Kiev pentru că în 1856 au fost schimbate pentru o serie de haine arhierești.

