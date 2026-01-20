Social

Acatistul sfântului Vasile cel Mare, citit pentru protecție și alungarea blestemelor

Acatistul sfântului Vasile cel Mare, citit pentru protecție și alungarea blestemelorSursa: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Această rugăciune este una dintre cele mai importante atunci când se cere protecție divină, binecuvântare și luminare. De asemenea ea se poate citi ca protecție împotriva dușmanilor spirituali.

Acatistului Sfântului Vasile, unul dintre cele mai puternice

Rugăciunea este folosită de credincioși care se află în diferite nevoi. Mai exact se poate cere binecuvântare divină și protecție împotriva farmecelor. De asemenea tot prin acest acatist se cere întărirea credinței, luminare și vindecare. Rugăciunea în sine are 24 de strofe care sunt alcătuite în condace și icosuri.

Toate sunt extrem de importante și se citesc în fața icoanei Sfântului Vasile cel Mare. De asemenea se recomandă să aveți și o lumânare aprinsă în dreptul icoanei.

Ce invocă acatistul

Acatistul include și Troparul și Condacul prin care se laudă sfințenia și învățăturile Sfântului Vasile. În această rugăciune se invocă ajutorul lui în lupta spirituală pentru dobândirea virtuților. Crendincioșii pot cere protecție împotriva răului, a farmecelor, a vrăjilor, a ispitelor, dar și a dușmanilor.

Rugăciune

Sursa foto: Pixabay

De asemenea se mai poate cere și luminare, înțelepciune, claritate, dar și înțelegerea scripturii, în cazul în care credincioșii vor lămuriri. Tot prin această rugăciune se mai poate invoca și vindecarea trupului de boli fizice, dar și de cele sufletești.

Cum se citește

Acatistul se citește ori de câte ori este nevoie. Se va recita în integralitate. Iar la sfârșitul rugăciuni se cere ajutorul specific și ce anume aveți nevoie de la Sfântul Vasile. Rolul acestei rugăciuni este acela de a întări legătura între credincioși și Dumnezeu. Dar și a aduce binecuvântări pentru cei care cred în minunile sfântului și a ține departe duhurile rele.

Unele opinii susțin că și acest acatist ar trebui citit timp de 40 de zile, altele susțin că cel mai oprtun moment este ziua de 1 ianuarie, atunci când este sărbătorit Sfântul. Pe de altă parte și ziua de 30 de ianuarie ar fi oportună pentru citirea acestei rugăciuni.

