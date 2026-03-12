Acatistul Sfântului Matei, pentru înțelepciune financiară

Sfântul Apostol Matei a fost vameș înainte de a fi creștinat. Drept urmare acatistul închinat lui ajută la luminarea minții inclusiv legat de aspecte financiare.

Rugăciunea închinată fostului vameș care a decis să îl urmeze pe Iisus se citește de către cei care au nevoie să fie izbăviți de frică. Mai ales că înainte să-l urmeze pe Mântuitor, Matei era cunoscut drept un om fricos. De asemenea și cei care au nevoie de înțelepciune în luarea deciziilor pot să citească versetele acestei rugăciuni.

Cei care vor pocăință și întărirea în credință pot să îi ceară acest lucru prin citirea acatistului. Pentru a înțelege mai bine învățăturile creștine și tainele dumnezeiești se mai poate citi această rugăciune.

Sfântul Matei a fost perceptor de taxe și a lăsat în urmă această meserie, dar și banii pe care îi strânsese, totul pentru a-l urma pe Iisus. Iar acatistul său este un ajutor puternic pentru cei care doresc să schimbe viața și să aibă obiceiuri mai sănătoase.

Rugăciunea mai poate fi citită pentru dobândirea de curaj, mai ales că Sfântul Matei fiind cel care a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu păgânilor. Pentru iertarea păcatelor, dar și pentru mântuirea sufletului se mai citește acest acatist.

Când l-a cunoscut pe Matei, Mântuitorul a fost foarte ferm în exprimare. Acesta a explicat celor care participau la această întâlnire care a avut loc chiar în casa vameșului că a venit pe pământ pentru cei bolnavi. ”Nu trebuie doctor celor sănătoși, ci bolnavilor, că n-am venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși”, iar din acel moment, Matei i-a devenit ucenic.

Sfântul Matei a fost și el suspus chinurilor de către un ighemon a cărui soție fusese salvată de apostol. Cu toate acestea guvernatorul respectiv a decis să îl supună torturii, pe care Matei a primit-o cu dragoste de Hristos.