Monden

A murit un celebru influencer. Avea doar 25 de ani

Comentează știrea
A murit un celebru influencer. Avea doar 25 de aniAmbulanță/ Sursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Ben Bader, influencer din Miami, cunoscut pentru sfaturile sale de lifestyle și educație financiară, a murit la doar 25 de ani. El era urmărit de peste 200.000 de persoane pe platforme precum TikTok, Instagram și X.

Ben Bader a murit la doar 25 de ani

Anunțul tragic a fost făcut de iubita sa, care a publicat un mesaj emoționant pe TikTok, exprimându-și durerea profundă

„Ultimele zile au fost cele mai grele din întreaga mea viață și nu m-am mai confruntat niciodată cu așa ceva. Ben a fost cea mai bună, grijulie și generoasă persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Îi iubea sincer pe toți cei pe care îi cunoștea și era mereu pozitiv.”

Ben Bander

Ben Bander. Sursa foto Instagram

Vorbise la cu el fix înainte de tragedie

Cauza decesului lui Ben Bader nu a fost încă stabilită, iar iubita lui a descris evenimentul ca fiind „extrem de brusc”. Ea a povestit că, cu doar câteva ore înainte de tragedie, vorbise cu el prin video și părea „fericit și normal”. Părinții influencerului urmează să primească mai multe informații în zilele următoare.

Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027
Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027
Bolojan, planuri mari pentru 2026: România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR
Bolojan, planuri mari pentru 2026: România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR

„Nu știe nimeni cu adevărat și părea extrem de neașteptat. Nu au existat semne că se va întâmpla, trebuia să mergem la cină în acea seară și părea atât de normal”, a adăugat partenera sa.

TikTok

TikTok. Sursă foto: Pixabay

De-a lungul zilelor, prietenii și colaboratorii lui Bader au transmis mesaje emoționante pentru a-i comemora viața și activitatea.

Ce spun apropiații influencerului

Trina Nuance, creatoare de conținut, a scris: „Ai fost un scriitor atât de talentat. Lumea are noroc că mintea și sufletul tău sunt imortalizate pe platforme. Nu voi uita niciodată conversația noastră sinceră.”

„Îi voi mulțumi mereu lui Dumnezeu că am avut norocul să-l numesc prietenul meu. Mi-e deja dor de tine, prietene.” Farley a continuat cu amintiri personale: „Aș face orice doar ca să mă bați încă o dată 1 la 1 sau să rimezi ‘Nobody’s Perfect’ în mașină”, a spus un alt prieten.

Ben Bader a reușit să construiască o comunitate puternică online, iar dispariția sa lasă un gol în rândul urmăritorilor și al prietenilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:06 - Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027
13:59 - Eliberarea palestinienilor trezește îngrijorări în rândul victimelor atacurilor din 7 octombrie 2023
13:50 - A murit un celebru influencer. Avea doar 25 de ani
13:42 - Bolojan, planuri mari pentru 2026: România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR
13:35 - Aderare Republicii Moldova la UE: în 2028, 2030 sau mai târziu?
13:26 - Daniel David, promisiuni pentru dascălii din România. Majorarea plății cu ora și deblocarea posturilor din învățământ...

HAI România!

SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”

Proiecte speciale