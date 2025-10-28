A murit un celebru influencer. Avea doar 25 de ani

Ben Bader, influencer din Miami, cunoscut pentru sfaturile sale de lifestyle și educație financiară, a murit la doar 25 de ani. El era urmărit de peste 200.000 de persoane pe platforme precum TikTok, Instagram și X.

Anunțul tragic a fost făcut de iubita sa, care a publicat un mesaj emoționant pe TikTok, exprimându-și durerea profundă

„Ultimele zile au fost cele mai grele din întreaga mea viață și nu m-am mai confruntat niciodată cu așa ceva. Ben a fost cea mai bună, grijulie și generoasă persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Îi iubea sincer pe toți cei pe care îi cunoștea și era mereu pozitiv.”

Cauza decesului lui Ben Bader nu a fost încă stabilită, iar iubita lui a descris evenimentul ca fiind „extrem de brusc”. Ea a povestit că, cu doar câteva ore înainte de tragedie, vorbise cu el prin video și părea „fericit și normal”. Părinții influencerului urmează să primească mai multe informații în zilele următoare.

„Nu știe nimeni cu adevărat și părea extrem de neașteptat. Nu au existat semne că se va întâmpla, trebuia să mergem la cină în acea seară și părea atât de normal”, a adăugat partenera sa.

De-a lungul zilelor, prietenii și colaboratorii lui Bader au transmis mesaje emoționante pentru a-i comemora viața și activitatea.

Trina Nuance, creatoare de conținut, a scris: „Ai fost un scriitor atât de talentat. Lumea are noroc că mintea și sufletul tău sunt imortalizate pe platforme. Nu voi uita niciodată conversația noastră sinceră.”

„Îi voi mulțumi mereu lui Dumnezeu că am avut norocul să-l numesc prietenul meu. Mi-e deja dor de tine, prietene.” Farley a continuat cu amintiri personale: „Aș face orice doar ca să mă bați încă o dată 1 la 1 sau să rimezi ‘Nobody’s Perfect’ în mașină”, a spus un alt prieten.

Ben Bader a reușit să construiască o comunitate puternică online, iar dispariția sa lasă un gol în rândul urmăritorilor și al prietenilor.