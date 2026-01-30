Monden

A murit mama lui Kevin din Singur acasă. Catherine O’Hara avea 71 de ani

A murit mama lui Kevin din Singur acasă. Catherine O’Hara avea 71 de aniCatherine O’Hara. Sursă foto: Captură video
Catherine O’Hara, actriță cunoscută pentru rolurile sale memorabile din „Singur acasă”, „Schitt’s Creek” și „Best in Show”, a murit la vârsta de 71 de ani. Informația a fost confirmată de managerul său pentru publicația Variety. Actrița s-a stins din viață vineri, la locuința sa din Los Angeles.

A murit mama lui Kevin din Singur acasă. Catherine O’Hara avea 71 de ani

Cariera lui Catherine O’Hara s-a întins pe parcursul a peste 50 de ani. Actrița a debutat în serialul canadian de comedie-schiță „Second City Television”, producție care i-a adus primul premiu Emmy. Ulterior, a devenit o prezență constantă la Hollywood, jucând în filme precum „After Hours”, „Beetlejuice” și în primele două producții „Singur acasă”, unde a interpretat rolul mamei lui Kevin, personaj jucat de Macaulay Culkin.

O’Hara a păstrat o relație apropiată cu Culkin de-a lungul anilor și a fost prezentă în 2023 la ceremonia de pe Walk of Fame în care actorul a fost onorat.

Catherine O'Hara și Macaulay Culkin

Catherine O'Hara și Macaulay Culkin. Sursă foto: Captură video

O carieră de cinci decenii în film și televiziune

Actrița a fost o colaboratoare constantă a regizorului Christopher Guest, apărând în mai multe mockumentare apreciate, printre care „Best in Show”, „For Your Consideration”, „Waiting for Guffman” și „A Mighty Wind”. În paralel, a devenit cunoscută și pentru vocea sa inconfundabilă, pe care a oferit-o unor personaje din filme de animație populare precum „The Nightmare Before Christmas” și „Chicken Little”.

O’Hara a revenit pe micile ecrane la vârsta de 60 de ani, odată cu rolul Moira Rose din sitcomul CBC „Schitt’s Creek”, unde a jucat alături de Eugene Levy, Dan Levy și Annie Murphy. Interpretarea sa i-a adus al doilea premiu Emmy și i-a deschis drumul către noi proiecte importante în televiziune.

După succesul serialului, actrița a apărut în producții de anvergură, inclusiv în serialul HBO „The Last of Us” și în comedia Apple TV „The Studio”, unde a interpretat o figură legendară din industria hollywoodiană, îndepărtată de propriul studio. Filmările pentru al doilea sezon al serialului creat de Seth Rogen au început recent.

Ultimele proiecte și viața personală

Printre aparițiile sale recente se numără și filmul „Beetlejuice Beetlejuice”, în care a reluat rolul Deliei Deetz, precum și producția de acțiune Apple „Argylle”.

Născută în Toronto, Canada, Catherine O’Hara a devenit în timp una dintre cele mai iubite figuri din Los Angeles. În 2021, a fost numită primar onorific al cartierului Brentwood, o recunoaștere simbolică a legăturii sale strânse cu comunitatea locală.

