Un bărbat marocan care a petrecut 15 ani în închisoare pentru infracțiuni pe care nu le-a comis va primi despăgubiri de 2,5 milioane de euro, după ce Curtea Supremă a Spaniei a stabilit că a fost victima unei erori judiciare grave, potrivit agenției Reuters.

Ahmed Tommouhi, în vârstă de 75 de ani, a fost condamnat în anii 1990 pentru două violuri și un jaf comise în Catalonia, în nord-estul Spaniei.

După o lungă luptă juridică pentru a-și demonstra nevinovăția, acesta a fost achitat definitiv în decembrie 2025 de ultima acuzație care îi mai era imputată.

Decizia privind despăgubirile a fost pronunțată de Curtea Supremă a Spaniei, care a anulat o hotărâre anterioară a Audienței Naționale. Instanța inferioară refuzase acordarea unei compensații, deși Tommouhi fusese exonerat de toate acuzațiile.

Judecătorii Curții Supreme au concluzionat că bărbatul a fost victima unei erori judiciare „clare și incontestabile” în procesul desfășurat la Barcelona.

Hotărârea reprezintă unul dintre cele mai importante cazuri recente de condamnare pe nedrept recunoscută oficial de sistemul judiciar spaniol.

Ahmed Tommouhi, muncitor în construcții originar din Maroc, s-a mutat în Spania în 1991 în speranța unei vieți mai bune. În același an a fost arestat și ulterior condamnat pentru infracțiuni grave pe care a susținut constant că nu le-a comis.

Campania pentru reabilitarea sa a durat mai multe decenii. În timpul procedurilor de revizuire a dosarului, una dintre victime a declarat că Tommouhi nu era persoana care a atacat-o, contribuind la răsturnarea condamnărilor.

Indemnitzat amb 2,5 milions per haver passat 15 anys a la presó per unes violacions que no havia comès https://t.co/8CnnUwmJFH https://t.co/8CnnUwmJFH — 3CatInfo (@3CatInfo) June 18, 2026

Cazul său a devenit un simbol al problemelor legate de identificarea eronată a suspecților și al dificultăților întâmpinate de persoanele condamnate care încearcă să obțină revizuirea sentințelor.

După anunțarea deciziei privind despăgubirile, Ahmed Tommouhi a declarat că suma acordată nu poate compensa anii pierduți.

„Sistemul de justiție mi-a distrus viața”, a spus acesta jurnaliștilor.

El a adăugat că banii nu îi pot reda sănătatea sau tinerețea și a susținut că autoritățile i-au „furat 36 de ani din viață”, referindu-se la perioada în care a trăit sub povara condamnărilor și a procedurilor judiciare.

Decizia Curții Supreme este considerată importantă pentru modul în care statul spaniol gestionează cazurile de condamnări eronate. Hotărârea confirmă că persoanele achitate după ani de detenție pot solicita despăgubiri atunci când instanțele constată existența unor erori judiciare.

Cazul lui Ahmed Tommouhi readuce în atenție necesitatea unor mecanisme eficiente de verificare a probelor și de corectare a erorilor judiciare care pot avea consecințe majore asupra vieții persoanelor condamnate pe nedrept.